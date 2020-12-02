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Uşak Ticaret Borsası

02.12.2020 14:07 | Son Güncelleme: 02.12.2020 14:10
Uşak Ticaret Borsası

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 2 lira 20 kuruş, en yüksek 2 lira 30 kuruştan satıldı.

Uşak Ticaret Borsasında (UTB) makarnalık buğdayın kilogramı en düşük 2 lira 20 kuruş, en yüksek 2 lira 30 kuruştan satıldı.

UTB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün

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En Düşük (Lira)En Yüksek (Lira)
Makarnalık buğday2,202,30
Ekmeklik buğday1,802,00
Yemlik arpa1,601,65
Nohut4,004,00
Beyaz haşhaş23,0023,50
Mavi haşhaş17,0017,50
Sarı haşhaş22,0022,00
Susam14,0015,00

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık

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