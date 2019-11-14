Uşak'ta "özel çocuklara" destek yürüyüşü

14.11.2019 14:00 | Son Güncelleme: 14.11.2019 14:00

Uşak'ta, otizmli çocukları bulanan ebeveynler, Aksaray Mehmetçik İlkokulunda otizmli öğrencilerin "yuhalandığı" iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya üzerinden bir araya gelen aileler, Uşak Belediyesi önünden Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne kadar yürüdü.

Burada açıklama yapan otizmli çocuk annesi Emine Kılınç, benzeri olayların başka okullarda da yaşandığını ileri sürdü.

Özel eğitim alması gereken çocukların sesi olmak için bu yürüyüşü gerçekleştirdiklerini dile getiren Kılınç, "Birçok aile eğitim konusunda zorluklarla yalnız başına mücadele içindedir. Eğitimler yetersiz olduğu için aileler kendi maddi imkanlarıyla bu durumun üstesinden gelerek yalnızlığa terk edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Kılınç, eğitim sisteminde özel eğitim gören çocukların ihtiyaçlarını dikkate alan düzenlemelerin yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA