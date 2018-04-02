Uşak'ta Nefes Kredisi Lansmanı Yapıldı

Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) Nefes Kredisi tanıtıldı.

UTB Başkanı Mustafa Sezer, toplantının açılışında yaptığı konuşmada Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğiyle gerçekleştirilen Nefes Kredisi'nin esnafa önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Nefes Kredisi projesinde üyelerine 9 milyon 500 bin liralık bir kredi imkanı sağlanacağını dile getiren Sezer, şunları kaydetti:

"Nefes Kredisi ile 6 ay ödemesiz 12 ay ödemeli, yani toplamda 18 ay taksit modeli ile piyasa faiz oranlarının altında bir faiz oranı ile ekonomik olarak ticari sıkıntının olduğu bu günlerde Uşak piyasası için kaynak sağlanmış olacak. Uşaklı sanayici ve tüccarlarımıza hayırlı uğurlu olsun."