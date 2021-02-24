Uşak'ta koyun otlatan kadının öldürülmesine ilişkin davada savcı mütalaasını açıkladı

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde bir kadının koyun otlatırken öldürülmesi ve koyunlarının çalınmasına ilişkin davada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, bir sanığın "silahla kasten öldürme", "silahla yağma" suçlarından, 3 sanığın "suç eşyasını satın alma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde bir kadının koyun otlatırken öldürülmesi ve koyunlarının çalınmasına ilişkin davada, esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, bir sanığın "silahla kasten öldürme", "silahla yağma" suçlarından, 3 sanığın "suç eşyasını satın alma" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Uşak 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Z.D. ve A.K, sanıkların ve maktulün yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanıklar Ahmet Kocamış, Bayram Kocamış ve Yılmaz Kocamış ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

İddia makamının olay yerinde keşif yapılması talebi, olay yerinde bunun gerçekleştirilmesinin davaya katkı sağlamayacağı, yargılamayı uzatacağı ve dosyada tutuklu kişilerin bulunması gerekçesiyle mahkeme heyetince oy birliğiyle reddedildi.

Duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Savcı, sanıklardan Yılmaz Kocamış'ın "silahla kasten öldürme" ve "silahla yağma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, tutuklu sanıklar Ahmet Kocamış, Bayram Kocamış ile tutuksuz sanık Z.D'nin "suç eşyasını satın alma" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, tutuksuz sanık A.K'nin ise beraatını talep etti.

Sanıklar ve taraf avukatlarının mütalaaya ilişkin ek süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Sivaslı ilçesi Eldeniz köyünde, 7 Mayıs'ta öğle saatlerinde koyun otlatmak için araziye çıkan Gülşen Gündüz (68) akşam köye dönmeyince yakınları kayıp başvurusu yapmıştı.

Köylüler, jandarma AFAD ve UMKE ekiplerinin arama çalışmasında, kadının cesedi ertesi gün sabah köye 4 kilometre uzaklıkta bulunmuştu.

Olaya ilişkin yakalanan 5 şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Şüphelilerden Z.D. ve A.K. önceki duruşmalarda tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Çalık