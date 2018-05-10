Uşak'ın En Genç İş Adamlarının Hedefi Avrupa Şampiyonluğu

Uşak'ın şampiyon girişimcileri, Türkiye'de yatırımlarıyla fark oluşturan Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan'ı makamında ziyaret etti. Gençler, Cahan tarafından tam destek gördü.

Türkiye'de 30 ilde kurulan 350 sanal şirketle öğrenim gören gençlerin ekonomi ve girişimcilik aktiviteleriyle hayallerindeki iş fikrini gerçek hayata nasıl geçireceklerini öğreten 'Şirket Programı'nın Uşak'taki il birincisi lise öğrencileri Başkan Cahan'ın misafiri oldu. Yaşları 15 ile 18 arasında değişen öğrenciler sıfır sermaye ile çıktıkları yolda 75 hisse senedi satarak sağladıkları gelir sayesinde Çin'den ithal ettikleri ürünlerle hem sosyal medya üzerinden, hem de saha çalışmalarıyla başarılı bir sunum gerçekleştirdi. Bütçesini kısa sürede arttıran öğrenciler ticari gelişimin yanı sıra her şirkette olması gereken sosyal sorumlulukları da hesaba kattı. Sağlanan gelirin 500 TL'sini Şehit ve Gazi Ailelerine bağışlandı.

İsmini Türkiye'de ilk 30 şirket arasına yazdıran BSM Genç Başarı Şirketi'nin yönetim kurulu üyelerinin şimdiki hedefiyse Avrupa'da Türkiye'nin ismini duyurmak. Yalnızca anlaşmalı okulların öğrencileri ve velilerine yönelik dünya üzerine satış sağlayabilen, program ile küresel ekonomide nasıl başarılı olacaklarını öğrenen gençler Uşak'ta yakaladıkları başarıyı Almanya ile yapacakları ithalatla güçlendirmeyi planlıyor.

Uşak'ta kurulan 9 sanal şirket arasından sıyrılarak stand, sunum, pazarlama, sosyal medya ve inovatif ürün gibi çeşitli kategorilerde başarı yakalayan gençler Başkan Nurullah Cahan'dan tam destek aldı. Uşak Milli Eğitim Müdürlüğü, Genç Başarı Vakfı ile Uşak Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında kentte gerçekleştirilen projede büyük bir başarıyla birinci çıkan gençlerin sponsorluk arayışına Belediye Başkanı Nurullah Cahan yanıt verdi.

TOBB Genç Girişimciler Kurulu ve bir grup iş adamı topluluğunun danışmanlığını üstlendiği gençler Başkan Cahan'ın destekleriyle Türkiye Ticaret fuarına gidecek. Ulaşım, konaklama, yemek ve stand konularında destek sağlayan Cahan, gençlerin gelişimi konusunda her türlü imkanı seferber ettiklerine ve edeceklerine vurgu yaptı.

Geleceğin güvenli ellerde olduğunu kaydeden ve güçlü Türkiye yolunda emin adımlarla ilerlediklerini aktaran Başkan Cahan, "Proje kapsamında sanal şirket kurarak ticari fikrini hayata geçiren ve BSM Genç Başarı Şirketini kurarak ticari hayata adım atan öğrencilerimizi kutluyoruz. Bu önemli bir başlangıç. Bu ruha sahip olmaları yarınlara olan inancımızı güçlendirecektir. Gençlerimize öncelikle ulusal ve daha sonra ise Avrupa mücadelelerinde başarılar diliyoruz ve biz de belediye olarak gençlerimizin hayallerine sponsor oluyoruz." şeklinde konuştu. - UŞAK