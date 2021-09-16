Gıda fiyatlarındaki fahiş artış Diyanet'in de gündeminde! Cuma hutbesinde bu uyarı yapılacak - Haberler Ekonomi
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Gıda fiyatlarındaki fahiş artış Diyanet'in de gündeminde! Cuma hutbesinde bu uyarı yapılacak

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Ekonomi

Son dönemde gıda fiyatlarındaki fahiş artış hükümetin bir numaralı gündemi haline geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sorunun farkındayız, el atacağız" şeklindeki açıklamaları sonrası Ticaret Bakanlığı tarafından denetimlere hız verirken dikkat çeken bir hamle de Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan geldi. Yarınki cuma hutbesinde "Müslüman fahiş fiyatlarla insanları mağdur etmez" uyarısı yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönemde vurgu yaptığı marketlerdeki fahiş fiyat artışları Diyanet'in de gündemine girdi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca hazırlanan, 17 Eylül 2021 tarihli ve "Ticaret Hayatında Helal Haram Bilinci" konulu cuma hutbesinde fahiş fiyatlara değinilecek.

"İNANAN BİR MÜMİN FIRSATÇI DAVRANMAZ"

Yarınki cuma hutbesi mesajında "Allah'a ve ahiret gününe inanan bir mümin, işinde ve ticaretinde harama ve gayr-ı meşru kazanç yollarına başvurmaz. Ölçü ve tartıda adaletsizlik yapmaz. Malını satmak için yemin etmez. Karaborsacılık yapmaz, fırsatçı davranmaz. Fâhiş fiyatlarla insanları mağdur etmez. Alışverişte fiyatları kızıştırmaz, başkasının pazarlığını bozmaz. Hâsılı, dünya hırsına kapılıp da harama bulaşmaz." vurgusu yapıldı.

HZ. MUHAMMED ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Hutbeye Hz. Muhammed'in ticaret hayatını kontrol etmesinin örneğiyle başlanarak şöyle denildi:

"Allah Resûlü (s.a.s) âdetiydi. Medine pazarına gider, oradaki insanlarla hasbihal eder ve pazarın durumunu kontrol ederdi. Yine böyle bir gün pazar yerinde dolaşırken bir buğday satıcısına rastladı. Buğday yığınını eliyle yokladı. Üstü kuru olan buğdayın altı ıslaktı. Sebebi sorulduğunda satıcı, buğdayların yağmurdan ıslandığını söyledi. Bunun üzerine Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) satıcıyı şöyle uyardı: Öyleyse insanların görmeleri için ıslak olan kısmı üste koyman gerekmez miydi? Bizi aldatan, bizden değildir!"

"DÜNYA MALINA TAMAH ETME"

Hutbenin sonunda "Hutbemi özünü İslam'ın evrensel ilkelerinden alan Ahilik Müessesesi'nin şu öğütleriyle bitiriyorum: 'Eline, diline, beline sahip ol! Kapını, kalbini, alnını açık tut! Eşine, işine, aşına özen göster. Harama bakma, haram yeme, haram içme! Yanlış ölçme, eksik tartma! Dünya malına tamah etme! Kuvvetli iken affetmesini, hiddetli iken yumuşamasını bil!' denildi.

Gıda fiyatlarındaki fahiş artış Diyanet'in de gündeminde! Cuma hutbesinde bu uyarı yapılacak
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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri

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Haber: Gıda fiyatlarındaki fahiş artış Diyanet'in de gündeminde! Cuma hutbesinde bu uyarı yapılacak - Haberler Ekonomi
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