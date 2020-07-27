Ürettiği neyleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor
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Ürettiği neyleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, düğün ve eğlencelerde zurna çalan Seçim Acar (44), boş zamanlarında 'ney' üretip, Türkiye'nin çeşitli illerine satarak ailesinin geçimini katkıda bulunuyor.

Ürettiği neyleri Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor
27.07.2020 08:34 | Son Güncelleme: 27.07.2020 09:28

AYDIN'ın Germencik ilçesinde, düğün ve eğlencelerde zurna çalan Seçim Acar (44), boş zamanlarında 'ney' üretip, Türkiye'nin çeşitli illerine satarak ailesinin geçimini katkıda bulunuyor.

Germencik'in kırsal Yenimahalle Mahallesi'nde oturan ve düğünler ile çeşitli eğlencelerde zurna çalarak geçimini sağlayan evli ve 4 çocuk babası Seçim Acar, 12 yıl önce bir arkadaşının ney yaptığını görüp, bu işe merak saldı. Evinin alt katındaki 15 metrekarelik bir odada ney yapmaya başlayan Acar, her geçen gün kendisini geliştirdi. Dere kenarındaki sazlıklardan kesilen kargıları kuruttuktan sonra boy boy kesip temizleyen Acar, ney yapımı için hazırlanıyor. Ateşte yakılarak doğrultulan, içi temizlendikten sonra fındık yağı ile yağlanan neyler 3 saatlik bir çalışmanın ardından satışa hazır hale getiriliyor. Acar, 51 santim ile 80 santim arasında değişen boylarda yaptığı neyleri, internet üzerinden tanesi 100 lira ile 300 lira arasında değişen fiyatlarla Türkiye'nin dört bir yanına satıyor.

İKİ İŞİ BİR ARADA YAPTIZurna çalmayı çok sevdiğini belirten Seçim Acar, "Asıl işim zurna çalmak. Ama ney yaparak, boş zamanlarımı da değerlendirmiş oluyorum. Kargıları Akdeniz ve Ege Bölgesi'ndeki sazlıklardan ve dere kenarlarından kesiyoruz. Ney yapımı çok zahmetli bir iş. Düzeltmesi, temizlemesi, delmesi ve nota ayarının yapılması 3 saati buluyor. İnternet üzerinden sipariş alarak Türkiye'nin her yerine yolluyoruz. Bu işi yapan Aydın'da 2 kişiden biri benim. Ney yaparken akorduna çok dikkat etmeliyiz. Akortları çok iyi açarak takip etmemiz gerekiyor. Fındık yağı ile yağlamalıyız. Başka yağ tercih etmiyoruz. Yatığımız neyler, tamamen el emeği, göz nuru" dedi.

Acar, yaptığı neyleri az da olsa kendisinin de çalabildiğini söyledi.


Kaynak: DHA

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