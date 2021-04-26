Üretim imalat ve temizlik gibi istisnalar hariç tüm işyerlerinin faaliyetlerine ara verildi

Milyonların gözünü çevirdiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine toplantısında 17 günlük tam kapanma kararı alındı. 29 Nisan Perşembe akşamı başlayacak tam kapanma kapsamında üretim imalat, temizlik gibi istisnalar haricinde tüm işyerlerinin faaliyetlerine ara verildi. Bu süreçte yeme içme sektörüne paket servis ile devam denilirken, zincir marketlerin de pazar günü kapalı olmasına karar verildi.

Beştepe'de gerçekleşen Kabine Toplantısı, Türkiye'nin yeni haftadaki ana gündem konularından biriydi. Masada yeni tedbir ve kısıtlamaların konuşulduğu Kabine toplantısından 17 günlük tam kapanma kararı çıktı. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işletmecilerin merakla beklediği konuya ilişkin de açıklamada bulundu.

"İSTİSNALAR DIŞINDA TÜM İŞYERLERİ FAALİYETLERİNE ARA VERECEK"

Tam kapanma kapsamında kesintisiz sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Filyasyon ekipleriyle birlikte yoğun mesai sarf eden muhtarlarımızın aşılarına başlanacağının müjdesini vermek istiyorum.29 Nisan 2021 yani Perşembe akamı saat 19.00'dan başlayın 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihlerde kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna alanlarda tüm işyerleri faaliyetlere ara verilecek. "

"ZİNCİR MARKETLER PAZAR GÜNLERİ KAPALI OLACAKTIR"

Yeme içme sektörü ve marketlerle ilgili de açıklamada bulunan Erdoğan, "Yeme içme sektöründe paket servisi verilecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak, diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmeti sürdürecek." dedi.

YENİ TEDBİRLER

29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 5:00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokak kısıtlaması uygulanacak.

Üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerlerine ara verilecek.

Yeme içme sektöründe paket servis ile hizmet verilecek. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak.

Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak, Şehirler arası araçlar yüzde 50 ile çalışabilecek.

Konaklama tesislerinde rezervasyonlar, sokağa çıkma kısıtlamaları için teşkil etmeyecek.

Kamu personeli uzaktan çalışmaya yönlendirilecek.

Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecek.

İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlılarımız VEFA ekiplerinden destek isteyebilecekler.