Üreticilerin Yüzü Çilekle Gülüyor

HAYATİ AKÇAY - Karadeniz Bölgesi'nde nisanda başlayan çilek hasadında elde edilen verim ve gelir çiftçilerin yüzünü güldürüyor.



Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün çalışmaları sonucu kentte ürün çeşitlendirme çalışmaları kapsamında üreticiler teşvik edilerek çilek üretiminin artması sağlandı.



Teşviklerin de etkisiyle çilek üretimine yoğun ilgi gösterilirken, bu yıl toplamda 350 dönüm araziden 750 ton hasadın yapılması bekleniyor.



Ordu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte çilek üretiminin her geçen yıl yaygınlaştığına dikkati çekti.



Çileğin en çok Altınordu, Perşembe, Kabadüz, Gülyalı, Ulubey, Kabataş, Ünye ve Fatsa ilçelerinde üretildiğini belirten Yılmaz, "İlimize yıllık getirisi ise yaklaşık 5 milyon lira. İnşallah çilek üretimi yaygınlaştırılacak ve kentteki ürün çeşitliliğinin artırılması sağlanacak." dedi.



Altınordu ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde 65 dönüm arazide çilek üreten Selçuk Şahin de ilk defa 2014 yılında deneme amacıyla başladığı çilek üretiminden oldukça memnun olduğunu söyledi.



Çilekten istediği verimi aldıkça araziyi büyüttüğünü belirten Şahin, "Her yılın nisan ayında ilk hasada başlıyoruz ve kasım ayının ortalarına kadar sürdürüyoruz. Eylül ayı içindeyiz ve hasadımız sürüyor. Geçen yıllarda olduğu gibi çilek hasadını imece usulü sürdürüyoruz." dedi.



Ürettikleri çileğin pazarlama sorununun bulunmadığı bilgisini veren Şahin, "Ordu merkezin yanı sıra Karadeniz'deki tüm illere ürünümüzü rahatlıkla pazarlayabiliyoruz. Çileğin kilogramı 5-6 liradan kasası ise 25-30 liradan satışa sunuluyor." diye konuştu.



Ordu çileğinin manav ve marketlerdeki satışının yanı sıra pasta ve çikolata sanayisinde de sıkça tercih edildiği dile getiren Şahin, çileğin aroma ve tadının oldukça yerinde olduğunu, bunun için günlük talep bulunduğunu, kendilerinin de günübirlik topladıkları çilekleri yine günübirlik satışa çıkarttıklarını kaydetti.



Çilekten elde edilen verim ve gelirinden memnun olduklarını söyleyen Şahin, "Biz çilek üretmekten memnunuz ama çilek çok hassas bir ürün olduğu için çalışmak ve onunla sürekli ilgilenmek lazım. Aksi durumunda çilekten beklediğiniz verim ve kaliteyi asla alamazsınız." değerlendirmesinde bulundu.



Gökhan Yurdakul ise 60 dönüm arazide üreticilik yaptığını bu yılki çilek hasadının iyi geçtiğini ifade etti.



Hava şartlarının iyi gittiği sürece çilek hasadının da iyi olduğunu belirten Yurdakul, özellikle son günlerde havaların yeniden ısınmasının kendilerini mutlu ettiğini, çünkü çileğin yağmurdan ziyade güneşi seven bir meyve olduğunu kaydetti.



Pazarlama sorunu yaşamıyorlar



Ürettikleri çilekte pazarlama sorunu yaşamadıklarını anlatan Yurdakul, "Allah'a şükürler olsun böyle bir sıkıntımız yok. Bu işinde en önemli ayağı pazarlama. Çünkü böylesine hassas bir ürünün pazarlanmasının günübirlik yapılması gerekmektedir. Çok şükür memnunuz, bir sıkıntımız yok." diye konuştu.



Çilek üretiminden sadece kendilerinin faydalanmadığını aktaran Yurdakul, "Mahallede bulunan kadınlar da ürünün hasadından ekmek kazanıyor. Tarlada günlük 30 kişi çalışıyor. Çileğin bölgemizde yetişmesi açıkçası tüm çiftçilere kazanç sağlıyor." şeklinde konuştu.



Mehmet Ali Turan da nisan ayında başladıkları çilek hasadının bugünlerde de devam ettiğini ifade ederek, "Açıkçası Karadeniz'de çilek üretimi tuttu. İlk zamanlarda hava şartlarından yana endişelerimiz vardı. Çok şükür bir sorun yaşamadık. Özellikle Ordu çileğinin aroması ve tadı da gün geçtikçe daha iyiye gidiyor." ifadelerini kullandı.



Çilek üretimi için düz arazilerin tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Turan, çileğin bakımına göre bir dönümün araziden 3-4 ton ürün alabildiklerini, bundan dolayı çilek üretiminden çok memnun olduklarını söyledi. Turan, çilek üretiminin ilgi istediğini, ürünle yerinde ve zamanında ilgilenmek gerektiğini de belirtti.