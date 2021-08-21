Ürdün Kralı Abdullah, BAE Ulusal Güvenlik Müsteşarı Tahnun ile "ikili ilişkileri" görüştü
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Ürdün Kralı Abdullah, BAE Ulusal Güvenlik Müsteşarı Tahnun ile "ikili ilişkileri" görüştü

Ürdün Kralı Abdullah, BAE Ulusal Güvenlik Müsteşarı Tahnun ile 'ikili ilişkileri' görüştü
Anadolu Ajansı / Laith Al - Haberler | Güncel

Resmi temaslarda bulunmak üzere Ürdün'ü ziyaret eden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Müsteşarı Şeyh Tahnun bin Zayid Al Nahyan, ülkenin güneyindeki Akabe kentinde Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Ürdün'ü ziyaret eden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Müsteşarı Şeyh Tahnun bin Zayid Al Nahyan, ülkenin güneyindeki Akabe kentinde Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldi.

Ürdün Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral Abdullah, Akabe kentinde BAE Ulusal Güvenlik Müsteşarı Şeyh Tahnun'u kabul etti.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra ekonomik alanlar başta olmak üzere her alanda iş birliğini geliştirmenin yolları ve mevcut yatırım fırsatları ele alındı.

Bölgesel sorunlar ve siyasi çözüm yollarının da konuşulduğu görüşmede, Filistin meselesi başta olmak üzere çeşitli ortak çıkar konularında iki ülke arasında devam eden koordinasyon ve istişare vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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Ürdün Kralı Abdullah, BAE Ulusal Güvenlik Müsteşarı Tahnun ile "ikili ilişkileri" görüştü - Haberler
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