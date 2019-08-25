Ürdün'de sigara protestosu
Ürdün'ün kuzeyindeki Ramsa kentinde yüzlerce kişi, hükümetin ülkeye girişine izin verilen sigara miktarına sınırlama getirmesini protesto etti.
Ürdün'ün kuzeyindeki Ramsa kentinde yüzlerce kişi, hükümetin ülkeye girişine izin verilen sigara miktarına sınırlama getirmesini protesto etti.
Suriye sınırındaki kentin ana caddelerini kapatan yüzlerce kişi, hükümetin istifasını istedi.
Ürdün Bakanlar Kurulu, yerel pazardaki rekabeti olumsuz etkileyen kaçakçılığa son vermek amacıyla ülkeye sokulabilecek sigara miktarını kişi başına bir kartonla sınırlandırmıştı.