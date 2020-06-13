'Ünlüler 'paramız yok' diye sıkmasınlar, ben yemem'
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'Ünlüler 'paramız yok' diye sıkmasınlar, ben yemem'

Aydemir Akbaş, yeni normal düzene geçilmesiyle parklar ve plajlardaki iç içe eğlenen kalabalıkların görüntüsüne isyan etti.

'Ünlüler 'paramız yok' diye sıkmasınlar, ben yemem'
13.06.2020 01:21 | Son Güncelleme: 13.06.2020 01:25

65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasından sonra yürüyüşe çıktığı Mecidiyeköy'de ortaya çıkan Yeşilçam'ın ünlü ismi, parklarda ve denizlerde tedbirsizce eğlenenlere tepki gösterip, "Ben ya da başkaları ölse sebebi bunlar. Bu durumu hala çocuk oyuncağı zanneden bir zümre var, seyrettikçe deliriyorum öyle denizlerde, parklarda gezenler var. Bu inanılmaz bir gaflet ve cehalet. Bunu normal bir insan yapamaz, bu insanlar hala ne olduğunun farkında değil. Bir ülkeyle savaş daha kolay düşmanını görmüyorsun ki, ben ölsem sebebi onlar" diye konuştu.

Kibarlıktan anlamıyorlar, bunları içeri tıkmak lazım

Bu durumun kültür ya da eğitimle seviyesinin yüksek olup olmamasıyla ilgisi olmadığını savunan Akbaş, caydırıcı cezalar alınması gerektiğini savundu. Altmış gün sonra dışarıya çıktığını ve yürüyüş yapmayı özlediğini söyleyen ünlü aktör, yeni normal düzene geçilmesiyle haberlerde izlediği kalabalıkların görüntülerine isyan edip şöyle konuştu: "Üniversiteli olur ama yine görgüsüz olur, adamın Ulus'ta oturması bir şey ifade etmez, orada da görgüsüz var, Caddebostan'da var. Bu tamamen görgüsüzlük. Şımarığa bak 'Denizi özlemiştim, iyi ki yasaklar kalktı' diyor. Ne denizi arkadaş? Bunlara adam başı iki bin falan değil, on bin ya da yirmi bin lira para cezası verip, içeride yatırmaları lazım. Bunları ibreti alem için içeriye tıkacaksın, resmen dalga geçiyorlar. Kırk yıl önce İstanbul'da böyle bir şey, böyle görgüsüzlük, böyle halk yoktu. Bu İstanbul 20 milyon olunca böyle oldu. Devlet sopayı alacak eline, kibarca 'Lütfen yapmayın, lütfen uyun' dan anlamıyorlar. Sopadan hoşlanıyor bunlar. Bu kadar mücadelenin hiçbir anlamı kalmaz, onca insan sağlık çalışanı hayatını kaybetti. İkinci dalga olursa ne plajı, ne parkı ne de Caddebostan'ı kalır bu işin. Bunlar normal insanların da hayatlarıyla oynuyorlar"

Kaynak: Snob Magazin

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