Ünlü model Brenda Patea, Alman tenisçi Alexander Zverev'den hamile olduğunu duyurdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ünlü model Brenda Patea, Alman tenisçi Alexander Zverev'den hamile olduğunu duyurdu

28.10.2020 13:32 | Son Güncelleme: 28.10.2020 13:38
Ünlü model Brenda Patea, Alman tenisçi Alexander Zverev'den hamile olduğunu duyurdu

Türkiye'de ismini, Survivor yarışmacısı Barış Murat Yağcı ile yaşadığı aşkla duyuran model Brenda Patea, Ağustos ayında ayrıldığı Alman tenisçi Alexander Zverev'den hamile olduğunu söyledi. Patea buna karşın 23 yaşındaki tenisçi ile çocuğunun velayetini paylaşmayacağını belirtti.

2020 yılında Avustralya Açık'ta yarı final, Amerika Açık'ta final oynama başarısı gösteren ünlü Alman tenisçi Alexander Zverev bu kez özel hayatıyla gündemde. Ünlü tenisçinin eski kız arkadaşı Alman model Brenda Patea, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda ünlü tenisçiden 20 haftalık hamile olduğunu duyurdu.

Ünlü model Brenda Patea, Alman tenisçi Alexander Zverev'den hamile olduğunu duyurdu

"Alex'ten bir çocuk bekliyorum" diyen Patea, "Şu an Alex'le herhangi bir iletişimimiz yok ve açıkçası çocuğumun velayetini de onunla paylaşmayı planlamıyorum. Bu benim için söz konusu değil. Çocuğumu tek başıma büyütmek için iyi imkanlara sahibim" ifadelerini kullandı.

Ünlü model Brenda Patea, Alman tenisçi Alexander Zverev'den hamile olduğunu duyurdu

"ÇOCUĞUMU TEK BAŞIMA BÜYÜTECEK İMKANLARA SAHİBİM"

Planlı bir şekilde hamile kalmadığını belirten ünlü model, "Ancak onun uyumlu ve düzgün bir ortamda büyümesini sağlamak için her şeyi yapacağım. Çocuğumu tek başıma yetiştirebilme şansına sahibim" şeklinde konuştu.

Ünlü model Brenda Patea, Alman tenisçi Alexander Zverev'den hamile olduğunu duyurdu

1 yıllık ilişkisini Ağustos ayında noktalayan Brenda Patea, "Daha önce krizler yaşadık ve sonrasında Alex'le ilişkimizi sonlandırdık. Çünkü hayata dair farklı görüşlerimiz var. Bir sporcuyla birlikte olan herkes, bu durumlara boyun eğmek zorundadır" demişti.

Ünlü model Brenda Patea, Alman tenisçi Alexander Zverev'den hamile olduğunu duyurdu

Ünlü model 2018 yılında eski Survivor yarışmacısı olan oyuncu Barış Murat Yağcı'yla da aşk yaşamıştı.

Ünlü model Brenda Patea, Alman tenisçi Alexander Zverev'den hamile olduğunu duyurdu

İlgili Haberler

Paralimpik tenisçi Emirhan, raketini hep başarı için sallıyor
Paralimpik tenisçi Emirhan, raketini hep başarı için sallıyor
Ali Çetin: 'Bariz penaltı olduğunu herkes görüyor'
Ali Çetin: "Bariz penaltı olduğunu herkes görüyor"
Futbola geri dönen Survivor Aycan rahatsızlandığını sosyal medya hesabından duyurdu
Futbola geri dönen Survivor Aycan rahatsızlandığını sosyal medya hesabından duyurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Geert Wilders Mustafa Akıncı Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Türkan Şoray Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Yücel İldiz Eddie Newton Arda Kardeşler Robert Prosinecki
Daha Fazla Türk Hatay Yangın Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ünlü model Brenda Patea, Alman tenisçi Alexander Zverev'den hamile olduğunu duyurdu - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.10.2020 13:38:13. #1.14#
title