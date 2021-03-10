Ünlü isimler sokak hayvanları yararına tavla oynayacak

Alex de Souza, Muslera, Cedi Osman, Burcu Esmersoy ve Merve Oflaz katılımcılarla tavla maçında buluşacak Heyecan dolu saatlerin yaşanacağı turnuvanın birincisi 50 bin TL ödül kazanacak - 50 Bin TL'lik birincilik ödülü bulunan ve sokak hayvanları yararına gerçekleşecek Türkiye'nin en büyük...

Alex de Souza, Muslera, Cedi Osman, Burcu Esmersoy ve Merve Oflaz katılımcılarla tavla maçında buluşacak

Heyecan dolu saatlerin yaşanacağı turnuvanın birincisi 50 bin TL ödül kazanacak

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50 Bin TL'lik birincilik ödülü bulunan ve sokak hayvanları yararına gerçekleşecek Türkiye'nin en büyük e-Spor etkinliği İstanbul Tavla Turnuvası 10 Nisan'da başlayacak. Geçen yıl 76 ülkeden 21.940 tavlaseverin katılımıyla Guinness Dünya Rekorları Kitabına giren turnuvanın bu yıl daha büyük ilgi görmesi bekleniyor. Sokak hayvanları yararına düzenlenen ve sosyal sorumluluk keyfinin heyecan dolu saatlerle birleşeceği turnuvanın birincisi 50 bin TL ödül kazanacak.

İstanbul Tavla Turnuvası, en az 5.000 yıllık geçmişiyle bugün bile her kuşağın en eğlenceli aktiviteleri arasında bulunan tavlayı mobil cihazlara taşıyarak sokak hayvanları yararına bir sosyal sorumluluk etkinliği olarak gerçekleşecek. Tavla severler, İstanbul Tavla Turnuvası'na telefonlarından katılarak hem sokak hayvanlarını koruyacak hem de binlerce ödülden birini kazanma şansı yakalayacak. Turnuvanın birincisi 50 bin TL ödül kazanacak. Sokak hayvanlarına destek ise Hayvan Hakları Federasyonu'na (HAYTAP) bağışlanacak. 10-20 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek İstanbul Tavla Turnuvası; İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), Uluslararası Tavla Federasyonu, Vodafone Türkiye, Yemeksepeti, Tavla Stars ve Atölye Grup iş birliğiyle gerçekleşecek. Alex de Souza, Fernando Muslera, Cedi Osman, Burcu Esmersoy ve Merve Oflaz gibi ünlü isimlerin de destek verdiği turnuva, katılımcılara bu isimlerle tavla oynayabilme fırsatı da sunacak.

Tavla Stars %100 yerli ve şiddet içermiyorTürkiye'den yazılımcıların geliştirdiği Tavla Stars herhangi bir şiddet unsuru içermiyor. Sempatik bir bulmaca oyununu andıran karikatürize edilmiş tasarımı sayesinde eğlenceli oyun, oyunculara diğer oyuncuların maçlarını izleme imkanı da sunuyor. Oyun 3 farklı işletim sistemi, mac OS, iOS ve Android üzerinde çalışabilen tek tahta oyunu olma özelliğiyle geniş bir erişilebilirlik vadediyor. Tavla Stars rekabetçi ve strateji odaklı kurgusuyla ile pandemi sırasında oyunu heyecan verici bir aktiviteye dönüştürüyor.KATILIM ÜCRETSİZ, ÖDÜLLER CAZİP Turnuvaya katılmak isteyenler, Google Play veya Apple Store üzerinden telefonlarına veya tabletlerine Tavla Stars oyununu ücretsiz indirebilecek. Katılmak için www.tavla.istanbul Turnuva boyunca katılımcılar ön eleme, eleme ve final turlarından geçecek. Turnuva ekibi katılımcılara güzel bir moral kazandırmak için katılımcıların sorularını Youtube Sayfasında ilgi çekici ve eğlenceli bir içerikle yanıtlıyor.İstanbul Tavla Turnuvası'nda birinciye 50 bin TL, ikinciye iPhone 12, üçüncüye Ege'de denize sıfır konumlu Melek Hotels Bozburun'da 1 haftalık süreyle 2 kişilik tatil hediye edilecek. Sıralamada ilk 2.500'e giren katılımcılara ise 25 liralık Yemek Sepeti kuponu verilecek.2020'DE 5 BİN TON MAMA BAĞIŞLANDISokak hayvanları yararına düzenlenen turnuva geçtiğimiz yıl 76 ülkeden 21.940 tavla severin katılımıyla Guinness Dünya Rekorlarını kırmakla kalmayıp; turnuva sonunda sokak hayvanları derneklerine 5 bin ton mama bağışlandı.ULUSAL VE ULUSLARARASI ÖDÜLLERİN SAHİBİ OLDU

Turnuva, etkinliklerin Oscar'ı kabul edilen Best Event Awards Bea World Experience töreninde Kar Amacı Gütmeyen/ CSR Dijital/ Hibrit Etkinliği kategorisinde 'Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Etkinliği' ödülünü kazandı. Ayrıca MMA EMEA SMARTIES 2020'de 'Mobil Oyun, Oyunlaştırma ve E-Spor' kategorisinde Bronz Ödül almaya hak kazandı. INFLOW Network Ödülleri ise turnuvayı 2020'nin 'En İyi Oyun Etkileyici Kampanyası' olarak adlandırdı. Turnuva, 2021 Digital Event Awards'ta da finale kaldı. Bu başarısıyla Türkiye'den finale kalan tek etkinlik oldu. İstanbul Tavla Turnuvası'na katılım ve turnuva hakkında detaylı bilgi için www.tavla.istanbul adresi ziyaret edilebilir, Tavla Stars Instagram sayfasını takip edilebilir, tournaments@atolye.live adresine ise e-posta yollayarak bilgi alınabiliyor. İstanbul Tavla Turnuvası, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü 05.03.2021 tarihli sayı 40453693-255.05.02-E.1272 numaralı izni ile yapılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı