Ünlü iş insanı Rahmi Koç, 90. doğum günü partisinde koronavirüse yakalandı
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Ünlü iş insanı Rahmi Koç, 90. doğum günü partisinde koronavirüse yakalandı

17.10.2020 09:49 | Son Güncelleme: 17.10.2020 10:18

Koç Holding Onursal Başkanı iş insanı Rahmi Koç koronavirüse yakalandı. 9 Ekim'de düzenlediği 90. doğum günü partisinde virüs kaptığı ifade edilen Koç, Amerikan Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

90 yaşında olan Rahmi Koç'un 9 Ekim'deki doğum günü için düzenlenen organizasyonda virüsü kaptığı ifade edildi. Amerikan Hastanesi'nde gözetim altında tutulan Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken Koç Holding'den de yakın zamanda açıklama yapılması bekleniyor.

DAVETLİLERDEN TEST İSTEMİŞTİ

Rahmi Koç, Bodrum'daki partisine davet ettiği kişilerden koronavirüs testi yaptırmasını istemişti. Test yaptırmayanları ise partiye kabul etmemişti. Rahmi Koç'un alınan tüm önlemlere rağmen nasıl koronavirüse yakalandığı merak konusu.

RAHMİ KOÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Rahmi M. Koç, 1930 yılında Koç Holding'in kurucusu ve sahibi Vehbi Koç ve Sadberk Koç'un dört çocuğundan ikincisi olarak (Semahat Arsel-1928, Rahmi Koç-1930, Sevgi Gönül-1938, Suna Kıraç-1941) dünyaya geldi. Rahmi Koç, ilköğretim eğitimini Ankara'da tamamladıktan sonra İstanbul'da Robert Koleji'ne başladı. Buradan mezun olduktan sonra yüksek öğrenim görmek için ABD'ye giden Rahmi Koç, Johns Hopkins Üniversitesi'nde Endüstriyel Sevk ve İdare Bölümü'nde okudu.

Ünlü iş insanı Rahmi Koç, 90. doğum günü partisinde koronavirüse yakalandı

İŞ HAYATINA 1958 YILINDA GİRDİ

Harp Akademileri'nde yedek subaylık hizmetini tamamladıktan sonra 1958 yılında Otokoç şirketinde görev alarak Koç Topluluğu'nda çalışmaya başladı. 1960'ta Koç Topluluğu'nun Ankara'daki temsilci şirketi Koç Ticaret'e geçti. 1964'te, daha bir yıl önce kurulan Koç Holding'in Ankara'dan İstanbul'a taşınmasıyla, Rahmi Koç da Genel Koordinatör sıfatıyla holdingin başına geçti ve İstanbul'a taşındı.

Rahmi Koç, 1970 yılında yedi kişilik İcra Komitesi'nin Başkanı oldu ve 1975 yılında İdare Meclisi Başkan Yardımcılığı'na başlamasının ardından, 1980 yılında da dört kişilik üst düzey idarecilerden kurulu, Koç Holding İdare Komitesi Başkanı oldu.

Babası Vehbi Koç'un 1984 yılında İdare Meclisi Başkanlığı'nı kendisine devretmesinin ardından Rahmi Koç, 30 Mart 1984'te Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. 4 Nisan 2003'te görevinden emekli oldu ve yerini en büyük oğlu Mustafa Koç'a bıraktı. Rahmi Koç emekli olduktan sonra, daha önce babasının da yaptığı gibi, Koç Holding Şeref Başkanlığı'nı üstlendi.

Ünlü iş insanı Rahmi Koç, 90. doğum günü partisinde koronavirüse yakalandı

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