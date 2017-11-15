Ünlü Hoca Renard'ın Kızını Maç Sonunda Dövdüler

Fas Teknik Direktörü Herve Renard takımını Dünya Kupası'na taşıdığına sevinemedi. Renard'ın 20'li yaşlardaki kızı Candide soyunma odası tünelinde Fildişi Sahili'nin güvenlik görevlileri tarafından acımasızca dövüldü. Candice Renard'ın maç sonrası babasıyla sevincini paylaşmak için tünele girdiği öğrenildi.

MAÇ SONUNDA AĞLADI

Fas'ın Fildişi Sahili karşısında 2-0'lık galibiyetle Dünya Kupası bileti almasına rağmen 49 yaşındaki teknik adam karşılaşma sonrasında gözyaşları içindeydi:

"İnsanların kızıma bunu yapmalarını anlayamıyorum. Özellikle beni Fildişi Sahili'ne bağlayan bu kadar şey varken hiç anlayamıyorum".