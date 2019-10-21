Ünlü futbolcular ve milyonluk isimlerin +18'lik parti yaptığı iddiası gündemi salladı

21.10.2019 17:41

Ünlü bir eskort ajansı, aralarında sosyetik isimler, Hollywood yıldızları, politikacılar ve dünyaca ünlü futbolcuların da olduğu bir müşteri listeleri olduğunu açıkladı. Ajansın bir İngiliz gazetesine yaptığı açıklamaya göre, Premier Lig'in milyonluk isimleri de söz konusu müşteriler arasında yer alıyor.

İddiaya göre milyon dolarlık lüks yatlarda gerçekleşen +18'lik partilerde ünlü futbolcular sabahlara kadar eğleniyor. Röportajda çoğu evli olan bu futbol yıldızlarının tuhaf istekleri olduğuna da değinilmiş.

EVLİ FUTBOLCUYLA BİR HAFTA GEÇİRDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Saatlerce bazen günlerce süren çılgın partilerde, pahalı içkilerin su gibi aktığı da iddialar arasında. Daily Star gazetesine açıklama yapan ve Anna adını kullanan eskortlardan biri, Miami'de lüks bir yatta gerçekleşen partide, evli ve ünlü bir futbolcuyla bir hafta geçirdiğini söyledi.

AYDA 20 BİN EURO KAZANIYOR

21 yaşındaki Litvanyalı Anna, ondan başka iki eskortun daha bir hafta boyunca ünlü futbolcuya eşlik ettilerini açıkladı. Münih ve Londra gibi Avrupa şehirlerinde de futbolculara eşlik ettiğini anlatan Anna, ayda 20 bin euro kazandığını da ekledi.

İsrail doğumlu Ksenia ise, bugüne kadarki en çılgın gecenin büyük bir futbol takımının galibiyetinden sonra verilen partide yaşandığını söyledi.

DERBİ GALİBİYETİ SONRASI ÇILGIN KUTLAMA İDDİASI

Ksenia'nın iddiasına göre, iki büyük takım arasında geçen derbi maç sonrasında galibiyetini kutlayan taraf büyük bir parti verdi. Partideki futbolcular sabah 9'a kadar çılgınlar gibi dans etti ve kıyafetleriyle havuza atladı. Ksenia'nın anlattığına göre sabaha kadar süren partinin sonunda 600 şişe şampanya tüketilmişti. Öte yandan haberde ismi geçen modelin, ünlü manken Ksenia Triatsina ile sadece isim benzerliğinin olduğu ifade ediliyor.