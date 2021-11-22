Ünlü futbolcu Maradona'nın hayatının anlatıldığı diziye cinsel ilişki sahneleri damga vurdu
Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya
Dünyaca ünlü futbolcu Diego Armando Maradona'nın hayatının anlatıldığı diziye, cinsel ilişki sahneleri damga vurdu. Dizideki cesur sahneler dikkat çekti.
25 Kasım 2020 tarihinde hayatını kaybeden dünyaca ünlü futbolcu Diego Armando Maradona'nın inişli ve çıkışlı hayatı, ülkesinde dizi konusu oldu. Ünlü futbolcunun futbol hayatını, aşklarını, evliklerini anlatan diziye ise cinsel ilişki sahneleri damga vurdu.
BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Juan Palomino, Nazareno Casero, Nicolás Goldschmidt, Julieta Cardinali, Laura Esquivel, Mercedes Morán, Peter Lanzani, Leonardo Sbaraglia, Marcelo Mazzarello ve Pepe Monje'nin rol aldığı dizi, ilk bölümünden itibaren büyük ilgi gördü.
14 MİLYON KİŞİ İZLEDİ
Çekimleri 100 gün süren dizi, 240 ülkede izleyiciyle buluştu. Maradona'nın hayatını anlatan dizinin şu ana kadar 14 milyon izlendiği belirtildi.
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