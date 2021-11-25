Ünlü Fransız gazetesinden Cengiz Ünder'e özel sayfalar

ALTINORDU, ORDU (DHA) -

FRANSA'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe, Galatasaray ile Marsilya arasında bu akşam oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçı öncesinde Altınordu ve Cengiz Ünder ile ilgili iki sayfalık analiz bir haber yayınladı. Fransız gazetesinin muhabiri Mathieu Gregoire, Marsilya'da forma giyen milli yıldızın altyapısından yetiştiği Altınordu'nun İzmir Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'ne gelerek oyuncu hakkında geniş bilgiler aldı.

Gazetede yer alan habere göre; Altınordu Öz Kaynak Sistemi'nden yetişen Cengiz Ünder, kendisine her zaman güvendiğini belirterek, "Bugün A Milli Takım ve Avrupa hayallerimi gerçekleştirdiğim için gururluyum. Çocukken babamla beraber tamir dükkanında çalışırdım, kamyonların tamirinde kendisine yardımcı olurdum" dedi.

Son yıllarda Türk futbolcuların Avrupa'da daha fazla boy göstermeye başladığını dile getiren L'Equipe yazarı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Daha önceleri Türk oyuncuları yurt dışına daha az gidiyordu. Son yıllarda bu sayı giderek artmaya başladı. Arda Turan ile başlayan serüvende Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü, Marsilya'da oynayan Cengiz Ünder, Lille'de oynayan Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı yine devre arasında Arminia Bielefeld'e transfer olan Burak İnce var. Burak Yılmazlı Lille PSG'ye rağmen Fransa'da şampiyon oldu. Bu durum bizi gerçekten çok etkiledi. Transfer döneminde birçok ismin Fransız kulüplerinin listesinde olduğunu biliyorum. Türkiye'den Uğurcan Çakır, Berke Özer gibi isimler kulüplerin transfer listesinde yer alıyor."