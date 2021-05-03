Üniversiteden ortaöğretime online deneme sınavı desteği

Altınbaş Üniversitesi, eğitim imkanlarının zorunlu olarak kısıtlandığı pandemide ortaöğretimde kesintisiz ve verimli bir eğitim sürecini desteklemek adına online deneme sınavları programı başlattığını duyurdu.

Altınbaş Üniversitesi, eğitim imkanlarının zorunlu olarak kısıtlandığı pandemide ortaöğretimde kesintisiz ve verimli bir eğitim sürecini desteklemek adına online deneme sınavları programı başlattığını duyurdu. Projede İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile tüm Türkiye genelinde 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri ve lise mezunlarının katılımına açık 5 ayrı TYT ve AYT deneme sınavı yapılacak.

Adayların sınav motivasyonlarını daha da yükselterek hedef ve hayallerine ulaşmalarına yardımcı olmak amacı olduğu söylenen deneme sınavlarında adaylara yöneltilecek soruların Altınbaş Üniversitesi Yayınları bünyesinde uzman eğitmenler tarafından hazırlandığı belirtildi. Test içerikleri ve soru yapılarıyla gerçek sınav koşullarına göre hazırlandığı vurgulanan online deneme sınavlarında öğrencilerin her bir sınava 1 kez girme hakları olacak ve soruları gerçek sınav süresinde çözmeleri istenecek. Katıldıkları her sınavda Türkiye sıralamalarını görebilecek olan öğrencilere aynı zamanda aldıkları sonuçlara göre oluşturulan 'sınav karnesi' de verilecek.

100 BİN ÖĞRENCİNİN KATILIMI BEKLENİYOR

Altınbaş Üniversitesi, adayların sınav karneleriyle güçlü ve zayıf yönlerini göreceğini ve yetersiz kaldıkları konulara ağırlık vererek sınavlara daha verimli bir süreçte hazırlanma imkanı elde edebileceklerini belirtti. Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) desteklediği bin Okul Projesi kapsamında pandemi kısıtlamaları sonrası fiziki olarak da uygulanması için görüşmelerin sürdüğü deneme sınavlarına, ülke genelinden 100 binin üzerinde katılım bekleniyor.

"DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER ÖDÜL DE KAZANACAK"

Pandemide yaşanabilecek olası eğitsel kayıpların önüne geçmeyi ve adayların sınava daha verimli hazırlanmalarında profesyonel bir katkı sunmayı amaçladığı belirtilen online deneme sınavları; 3 Mayıs -14 Mayıs, 15 Mayıs-21 Mayıs, 22 Mayıs-28 Mayıs, 29 Mayıs-4 Haziran ve 11 Haziran-25 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek 5 farklı oturumla gerçekleştirilecek.

Her denemede ilk üçe giren öğrencilere hediye çeki ve tüm deneme sınavlarına girerek ilk üçte yer almayı başaran öğrencilere İphone 12, Apple Tablet ve Airpods kulaklık hediyelerinin verileceği belirtilen sınavlara, ilgilenen öğrenciler Türkiye genelinden ücretsiz olarak katılabilecekler. Online deneme sınavlarına katılmak isteyen öğrenciler, https://altinbasyks.com/ adresinden kayıtlarını yapabilecekler.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı