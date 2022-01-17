Üniversite, sanayi ve STK iş birliği Ağrı'da ses buldu

AĞRI (İHA) - Sanayinin ihtiyaç duyduğu yeni nesil insan kaynağının iş dünyasına kazandırılması için Yeşim Grup, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ve İbrahim Çeçen Vakfı iş birliğiyle geliştirilen yeni projenin startı verildi.

"Gücümüz Gençlerimiz" başlığıyla geliştirilen yeni proje kapsamında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde IC Vakfı bursuyla eğitim gören 20 öğrencinin, 1 yıl süreyle özel bir program eşliğinde desteklenmesi hedefleniyor. "Günümüzün şartlarına uygun nitelikli iş becerileriyle donanmış, bilimsel ve kültürel bilgiye duyarlı bireyler yetiştirmek" amacıyla kurgulanan projenin nihai hedefleri arasında "biz ve öteki" algısının ortadan kaldırılması ve "birlikte yol alma" bilincinin geliştirilmesi de yer alıyor. Söz konusu programa dahil olan öğrencilere eş zamanlı olarak Yeşim Grup'un Ağrı'daki üretim tesisi olan SMS Tekstil'de staj imkanı sağlanarak, gençlerin fabrika ortamında deneyim kazanması ve sanayinin ihtiyaç duyduğu vasıflara uygun olarak yetiştirilmesi hedefleniyor.

12 Ocak 2022'de gerçekleştirilen lansman programının açılışında konuşan İbrahim Çeçen Vakfı Müdürü Meral Dinçer, böylesi örnek bir projenin Ağrı'da hayata geçirilmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sanayi kuruluşları bulundukları şehirlere pozitif katkı yapmak amacıyla yola çıkarlar. Ağrı'da önemli bir üretim tesisi devreye alan Yeşim Grup istihdam için çıktığı yolda, bu projeyle vakfımız bursiyerlerine staj imkanı da vermiş olacak. Böylece ekonomik dezavantajlı gruplar arasında yer alan, kaynak ve fırsatlara ulaşmada zorluklar yaşayan bu öğrencilerin hayata hazırlanması ve ekonomiye katkı yapılması sağlanmış olacak." diye konuştu.

İbrahim Çeçen Vakfı Başkanı Günseli Çeçen de Türkiye'nin neredeyse en batısından gelerek en doğusuna akademi çalışmalarını taşıyan Yeşim Grup'a teşekkür etti. Ağrı'da bu çapta bir projenin ilk kez hayata geçirildiğine vurgu yapan Çeçen, "Gençlere bu eğitimleri kaçırmamalarını tavsiye ediyorum. Onların burada alacağı bilgiler, geleceğin inşası adına son derece önemli. Umarım gelecekte üniversite bünyesinde tekstille ilgili bir bölümün açılmasına ve bu sayede projenin sürdürülebilir hale gelmesine de tanık olabiliriz." dedi.

Çeçen'in ardından söz alan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Önder Şimşek de üniversite yönetimi olarak öğrencilerin nitelikli eğitim almasını son derece önceliklendirdiklerini ifade ederek, "Gücümüz Gençlerimiz" projesinin de buna iyi bir örnek teşkil ettiğini belirtti. Prof. Dr. Şimşek Ağrı ilinin sosyo ekonomik durumunun bu çalışmanın önemini daha da arttırdığının altını çizerek, üniversite-sanayi-STK iş birliği adına güzel bir örnek olan bu projenın hayata geçmesine katkısı olan Yeşim Grup'a teşekkür etti.

Yeşim İK ve Organizasyonel Gelişim Başkan Yardımcısı Behiç Gülşen de projeye katkıda bulunan ve katılım gösteren herkese teşekkür ederek, "İnsan hayal edemediği şeyi gerçekleştiremez. Yeşim Grup olarak Ağrı'da bir hayalimiz vardı. Ağrı halkına duyduğumuz güven ve onlardan aldığımız güçle bu hayali gerçekleştiriyoruz. Yeşim Grup Ağrı'da büyümeye devam edecek biz de Yeşim'i Ağrı'da tanıtmaya devam edeceğiz. Bu açıdan kentin gelişiminin önemli bir parçası konumundaki İbrahim Çeçen Üniversitesi bünyesinde bir tekstil bölümünün açılması da son derece değerli olacak." şeklinde konuştu.

Gülşen'in konuşmasının ardından Yeşim Grup İK Müdürü Hande Kurter de yaptığı sunumla Yeşim hakkında bilgi verdi. Program, Yeşim Akademi Yöneticisi Meral Aydın Yıldırım'ın "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" eğitimi ve soru-cevap bölümüyle sona erdi. Program, Şubat ayı içinde Yeşim Grup Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur tarafından verilecek "İş hayatında duygusal zeka" başlıklı eğitimle devam edecek. - BURSA

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