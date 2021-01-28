Üniversite öğrencisi pandemiyi fırsata çevirdi, kaz çiftliği kurdu
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Üniversite öğrencisi pandemiyi fırsata çevirdi, kaz çiftliği kurdu

28.01.2021 09:15 | Son Güncelleme: 28.01.2021 10:19

Hatay'da üniversite öğrencisi Ahmet Raşit Öztürk, pandemi sürecini fırsata çevirerek 230 bin TL'lik sermaye ve aile desteğiyle, 13 dönümlük alanda kaz çiftliği kurdu. 200 kazın bulunduğu çiftlikte civciv satışına başlayan Öztürk, "Bu işi ilerleyen süre içerisinde farklı kanatlı gruplarını çıkartıp, burayı entegre bir tesise dönüştürmek" dedi.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İşletme Bölümü son sınıf öğrencisi Ahmet Raşit Öztürk(27), pandemi sürecinde yüz yüze eğitime ara verilip, uzaktan eğitimin başlamasını fırsat bilerek, boş zamanlarını değerlendirmek istedi. Yaptığı araştırmalar sonucunda kaz çiftliği kurmaya karar veren Öztürk, kendi işini kurmadan önce, konuya hakim olmak için bir çiftlikte düşük ücretle çalışmaya başladı ve işi öğrendikten sonra hayal ettiği çiftliği kurdu.

Üniversite öğrencisi pandemiyi fırsata çevirdi, kaz çiftliği kurdu

"ÜRETİM YAPMAM GEREKTİĞİNE KARAR VERDİM"

Kırıkhan ilçesine bağlı Çamsarığı Mahallesi'nde büyük gri kaz ve ördek çiftliği kuran Öztürk, "Üç aydır bu işin içerisindeyim ve burada büyük gri kazı ve ördek yetiştirmekteyim. 13 dönümlük bir tarla kiraladım. Bunun üzerine bir kümes, civciv hane ve bir de konaklama yeri koyarak tesisimi kurdum. Pandemi öncesinde bir iş yapacaksam bunun kafe ya da restoran tarzında bir iş yeri açmak olarak değerlendirmiştim. Ancak, pandemi sürecinde kafe sektörünün, esnaf arkadaşlarımın zarar görmesi ile beraber fikrim değişti ve üretim yapmam gerektiğine karar verdim. Kazların daha az uğraş gerektiren daha temiz ve dayanıklı hayvanlar olduğunu öğrendim. Şu anda sadece üretim ve civciv satışı yapmaktayım" dedi.

Üniversite öğrencisi pandemiyi fırsata çevirdi, kaz çiftliği kurdu

"ÇEVREM, BU İŞİ YAPAMAYACAĞIMI DÜŞÜNDÜ"

Zamanının tamamını kaz çiftliğinde geçirdiğini belirten Öztürk, şunları söyledi: "Ailemdeki insanlar ilk başta bu tarz bir işi yapmayacağımı düşündüler. Çünkü onların tabiri ile ben uçarı yaşayan, elinde gitarı kulağında küpesi olan bir insandım. Bu işe tamamen giriştiğim ve burada yaşamaya başladığım anda şaşırdılar. Şu an gurur duyuyorlar, sevinmekteler. Arkadaşlarım da 'Çiftçi mi olacaksın sen' diyerek şaşkınlıklarını dile getirdiler. Onları da buraya getirdim ve gezdirdim. Çok sevdiler ve çiftlik oldukça hoşlarına gitti."

Üniversite öğrencisi pandemiyi fırsata çevirdi, kaz çiftliği kurdu

"YAPTIĞIM SEÇİMDEN ASLA PİŞMAN DEĞİLİM"

İşini severek yaptığını ve kendine bir hedef çizdiğini söyleyen Öztürk, "Bundan üç sene önce bana 'Ahmet sen ilerde kaz çiftliği kuracaksın, gerekirse pisliğin içerisine gireceksin' deselerdi, 'Yürü git, olmaz öyle şey' derdim. Ama şu anda bulunduğum yerden gayet memnunum. Hayat insanların karşısına farklı şeyler çıkartabiliyor. Farklı seçimler yapabiliyoruz. Yaptığım seçimden asla pişman değilim. İyi ki yapmışım, hatta keşke daha önce yapsaydım. Üretmek çok güzel. Tutunmayı başarabilirsem hedefim, bu işi ilerleyen süre içerisinde farklı kanatlı gruplarını çıkartıp, burayı entegre bir tesise dönüştürmek" diye konuştu.

Üniversite öğrencisi pandemiyi fırsata çevirdi, kaz çiftliği kurdu
Üniversite öğrencisi pandemiyi fırsata çevirdi, kaz çiftliği kurdu
Üniversite öğrencisi pandemiyi fırsata çevirdi, kaz çiftliği kurdu
Üniversite öğrencisi pandemiyi fırsata çevirdi, kaz çiftliği kurdu
Üniversite öğrencisi pandemiyi fırsata çevirdi, kaz çiftliği kurdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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