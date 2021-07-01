Üniversite öğrencilerine kötü haber! Katkı payına yüzde 10 zam
2021-2022 eğitim - öğretim yılında yükseköğretim öğrencilerinin ödeyeceği katkı payı ortalama yüzde 10 zamlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, tıp fakültesi öğrencilerinin ödeyeceği harç 642 liradan 706 liraya, hukuk öğrencilerinin ödeyeceği harç 340 liradan 374 liraya çıkarıldı. İşte zamlı katkı payı ücretleri.
2021-2022 eğitim öğretim yılında yükseköğretim kurumlarında öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri açıklandı. Öğrenci katkı paylarına yaklaşık yüzde 10 zam yapıldı.
TIP FAKÜLTELERİNDE HARÇ 706 LİRAYA ÇIKTI
Tıp fakültelerinde öğrencilerin ödeyeceği para 642 liradan 706 liraya, diş hekimliğinde 537 liradan 590 liraya, hukuk ve işletmede 340 liradan 374 liraya çıkarıldı.
Uzaktan ve ikinci öğretimde ise veterinerlik fakültelerinde öğrencilerden alınacak para 2 bin 319 liradan 2 bin 549 liraya, inşaat ve mimarlık fakültelerinde 1661 liradan 1825 liraya, hukuk ve işletme fakültelerinde 1255 liradan 1379 liraya yükseldi.
YENİ ÜCRETLER
Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre öğrencilerin ödemesi gereken ücret çizelgesindeki katkı payları şöyle:
- Tıp fakülteleri: 706
- Diş hekimliği: 590
- Veterinerlik: 462
- Pilotaj: 562
- Bilgisayar: 463
- İnşaat: 463
- Mimarlık: 463
- Güzel Sanatlar: 377
- Fen Edebiyat: 340
- Hukuk: 374
- İktisat: 374
- İşletme: 374
- İlahiyat: 340
- Eğitim: 340
- Yabancı Dil: 340
- İletişim:340
- Açık Öğretim: 77
- Konservatuvar: 703
- Turizm: 227
UZAKTA EĞİTİM VE İKİNCİ ÖĞRETİM
- Veterinerlik: 2.549
- Pilotaj: 5.098
- Bilgisayar: 1.825
- İnşaat: 1.825
- Mimarlık: 1.825
- Fen Edebiyat: 1.530
- Hukuk: 1.379
- İktisat: 1.379
- İşletme: 1.379
Lisansüstü öğrenim gören öğrenciler, önlisans ve lisans öğrencilerinin yararlandığı haklardan ve sunulan hizmetlerden aynı şekilde yararlanacak.
BAŞKA ÜCRET ALINAMAYACAK
Öğrencilerden yeni kayıt ve kayıt yenileme sırasında katkı payı/öğrenim ücreti dışında her ne ad altında olursa olsun ücret alınamayacak. Açık öğretim ve uzaktan öğretim materyal ücretleri bunun dışında tutulacak.