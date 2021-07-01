Üniversite öğrencilerine kötü haber! Katkı payına yüzde 10 zam
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Üniversite öğrencilerine kötü haber! Katkı payına yüzde 10 zam

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

2021-2022 eğitim - öğretim yılında yükseköğretim öğrencilerinin ödeyeceği katkı payı ortalama yüzde 10 zamlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, tıp fakültesi öğrencilerinin ödeyeceği harç 642 liradan 706 liraya, hukuk öğrencilerinin ödeyeceği harç 340 liradan 374 liraya çıkarıldı. İşte zamlı katkı payı ücretleri.

2021-2022 eğitim öğretim yılında yükseköğretim kurumlarında öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri açıklandı. Öğrenci katkı paylarına yaklaşık yüzde 10 zam yapıldı.

TIP FAKÜLTELERİNDE HARÇ 706 LİRAYA ÇIKTI

Tıp fakültelerinde öğrencilerin ödeyeceği para 642 liradan 706 liraya, diş hekimliğinde 537 liradan 590 liraya, hukuk ve işletmede 340 liradan 374 liraya çıkarıldı.

Uzaktan ve ikinci öğretimde ise veterinerlik fakültelerinde öğrencilerden alınacak para 2 bin 319 liradan 2 bin 549 liraya, inşaat ve mimarlık fakültelerinde 1661 liradan 1825 liraya, hukuk ve işletme fakültelerinde 1255 liradan 1379 liraya yükseldi.

YENİ ÜCRETLER

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre öğrencilerin ödemesi gereken ücret çizelgesindeki katkı payları şöyle:

  • Tıp fakülteleri: 706
  • Diş hekimliği: 590
  • Veterinerlik: 462
  • Pilotaj: 562
  • Bilgisayar: 463
  • İnşaat: 463
  • Mimarlık: 463
  • Güzel Sanatlar: 377
  • Fen Edebiyat: 340
  • Hukuk: 374
  • İktisat: 374
  • İşletme: 374
  • İlahiyat: 340
  • Eğitim: 340
  • Yabancı Dil: 340
  • İletişim:340
  • Açık Öğretim: 77
  • Konservatuvar: 703
  • Turizm: 227

UZAKTA EĞİTİM VE İKİNCİ ÖĞRETİM

  • Veterinerlik: 2.549
  • Pilotaj: 5.098
  • Bilgisayar: 1.825
  • İnşaat: 1.825
  • Mimarlık: 1.825
  • Fen Edebiyat: 1.530
  • Hukuk: 1.379
  • İktisat: 1.379
  • İşletme: 1.379

Lisansüstü öğrenim gören öğrenciler, önlisans ve lisans öğrencilerinin yararlandığı haklardan ve sunulan hizmetlerden aynı şekilde yararlanacak.

BAŞKA ÜCRET ALINAMAYACAK

Öğrencilerden yeni kayıt ve kayıt yenileme sırasında katkı payı/öğrenim ücreti dışında her ne ad altında olursa olsun ücret alınamayacak. Açık öğretim ve uzaktan öğretim materyal ücretleri bunun dışında tutulacak.

Üniversite öğrencilerine kötü haber! Katkı payına yüzde 10 zam
Haber Yorumları (1)
SELİN AKPINAR : Ohh ona zam buna zam yeter ya
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Muharrem İnce Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Brad Pitt Şevval Şahin Kerem Kamışlı Mohammed Al Saloussi
Spor Diego Ali Koç Şenol Güneş Emre Kocadağ Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Üniversite öğrencilerine kötü haber! Katkı payına yüzde 10 zam - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 12:19:31. #1.14#

title