Üniversite öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

17.10.2019 16:28

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Öğrenci Toplulukları tarafından Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek için etkinlik düzenlendi.

Çiftlikköy Kampüsü Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen etkinlikte saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından askerler için dua edildi.

Türk bayrağı ile "Barış Pınarı" yazılı pankart açan öğrencilerin oluşturduğu görsel beğeni kazandı.

Etkinliğe katılan çok sayıda öğrenci ve protokol üyeleri asker selamıyla Mehmetçik'e destek verdi.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliği öğrencilerin isteği üzerine yaptıklarını belirtti.

Öğrencilerin duyarlılığından dolayı mutlu olduklarını ifade eden Çamsarı, etkinliğin üniversiteye yakışacak şekilde yapıldığını kaydetti.

Dualarla Mehmetçik'e destek olduklarını aktaran Çamsarı, "Gençlerimiz, kardeşlerimiz orada milletimizin terör belasından kurtulması amacıyla bir harekat düzenliyor. Allah yardımcıları olsun. Kimse silahla bir şey yapmak istemez. Bizde mecbur kalmazsak ülke olarak buna başvuracak millet değiliz. Bu tarihimizde de yüzlerce kez kanıtlanmış bir şey. Bu ülke ve vatan için mecbur kalındığında da herkes canını verir. Bu da bunun kanıtı." diye konuştu.

Öğrencilerden Ali Sercan Köse, MEÜ Öğrenci Toplulukları olarak devleti ve kahraman Türk askerini desteklediklerini ifade etti.

Kaynak: AA