Üniversite mezunu Burcu, marangoz oldu
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Üniversite mezunu Burcu, marangoz oldu

MUĞLA'da mimarlık bölümü mezunu Burcu Küçük'ün (28) yaşamı, 3 yaşındaki yeğeni için yaptığı ahşap hediyeyle birlikte değişti.

Üniversite mezunu Burcu, marangoz oldu
29.05.2020 08:14 | Son Güncelleme: 29.05.2020 08:17

MUĞLA'da mimarlık bölümü mezunu Burcu Küçük'ün (28) yaşamı, 3 yaşındaki yeğeni için yaptığı ahşap hediyeyle birlikte değişti. Ortaya çıkardığı eserin ardından su kaydırakları şirketindeki kariyerine son veren Küçük, çizimini yaptığı ürünleri tulup giyerek kestikten sonra zımpara, astar ve boya işleminden geçirip, marangoz atölyesinde yeni iş kolu ile başarıyı yakaladı.

Merkez Menteşe ilçesinde yaşayan Burcu Küçük, 2017 yılında Selçuk Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. Küçük, mezuniyetinin ardından Menteşe'de bir su kaydırakları şirketinde mimar olarak işe başladı. Genç kız, 3 yaşındaki yeğeni Alya'ya hediye almak için gittiği mobilya mağazasında aradığı ürünü bulamayınca, kendi imkanlarıyla yaptı. Yaptığı ahşap hediyenin ardından kariyerini sonlandıran Burcu Küçük, çocuk mobilyası üretme hayalini gerçekleştirmek için babası Özel Küçük'e ait marangoz atölyesinde işbaşı yaptı. Küçük, Muğla Sanayi Sitesi'ndeki atölyede bilgisayardan çizimini gerçekleştirdiği ürünlerin kesimini tamamladıktan sonra zımpara, astar ve boya işleminden geçiriyor. Burcu Küçük alın teriyle ürettiği masa, sandalye, yatak, kitaplık, isimli gece lambası, oyun dolapları, kum havuzu ile ahşap oyuncakları, sosyal medya ve online alışveriş siteleri üzerinden 80 lira ile 3 bin lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuyor.

İlk üretimlerinin ardından müşteri potansiyeli oluşmaya başladığını belirten Küçük, "Geri dönüşlerin olumlu olması üzerine internet üzerinden de satış yapmaya başladım. Talebe yetişmeye çalışıyorum. İşin her noktasında kendim bulunuyorum. Yaptığım çalışmadan keyif alıyorum. Saat 08.30'da iş başı yapıyorum. Atölyemiz sanayi sitesinde bulunuyor. Kadın olduğum için çalışma saatlerimi kısa tutmaya çalışıyorum. Ancak işi yetiştirmek için de bazı günler saat 01.00'e kadar mesai yaptığım da oluyor. Yaptığım iş alanında sanayide tek kadın benim. Ailemin de çekinceleri oluyor. Bir noktada kendimi muhafaza ediyorum" dedi.'MOBİLYA SEKTÖRÜNDE YER ALDIĞIM İÇİN MUTLUYUM'Burcu Küçük, küçük bir yatırımla işe giriştiğini belirterek şunları söyledi:

"Büyük bir sermayem yoktu. Biraz cesaret gerekiyor. Önemli olan ne yapmak istediğimiz. Hemcinslerime hiçbir şeyden korkmamalarını tavsiye ediyorum. İnanmak başarmanın yarısıdır. Severek yaptıktan sonra iyi yerlere geleceklerini düşünüyorum. Muğla'da olmayan ürün yelpazesiyle uğraş veriyorum. Türkiye'deki bütün çocuklara hitap etmek istiyorum. İşimi büyüterek şirketleşmek istiyorum. Ürünlerimi herkese ulaştırmayı hedefliyorum. Mimarlık kariyerimi bir noktada geride bırakmış bulunuyorum. Mobilya sektöründe yer aldığım için mutluyum. Kariyerimi bu noktada sürdüreceğim."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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