Üniversite adaylarına YKS tercih dönemi için öneriler

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla üniversite adayları için büyük önem taşıyan tercih süreci başlıyor. Bu yıl tercih bildirim süreci, önceki yıllara göre çok daha kısa olacak. ÖSYM'nin belirttiği takvime göre 23-29 Temmuz tarihleri arasında üniversite adaylarının tercih bildirimlerini yapmaları gerekiyor. Doğa Koleji Rehberlik Koordinatörü Sibel İzgiman, aday öğrencilerin bu süreci iyi değerlendirmeleri adına önemli tavsiyelerde bulundu.

ÖSYM'nin belirlediği barajlara göre, TYT'ye girip 150 veya daha fazla puan alan adaylar, özel yetenek sınavlarına başvurma imkanı elde ederken, Tablo 3'ten 2 yıllık ön lisans programlarını tercih edebilecekler. AYT'den 180 veya daha fazla puan alanlar Tablo 4'ten tercih yapabilecek, 4 yıl veya üstü eğitim veren lisans programlarını tercih edebilecek.

Doğa Koleji Rehberlik Koordinatörü Sibel İzgiman, 6 günlük tercih sürecinde adaylar için önemli önerilerde bulunurken, tercihlerin mutlaka bir uzman danışmanlığında yapılması gerektiğinin altını çizdi. İzgiman, "Üniversite tercihleri, adaylar için çoğu zaman sınava hazırlanmaktan daha zordur. Çünkü gelecekleri adına önemli kararlar alırlar. Kariyer hayatlarını belirleyecek ve öz geçmişlerinin önemli bir parçası olacak üniversite ve bölümleri seçmeleri gerekir. Bu nedenle, tercihler mutlaka onları tanıyan, lise hayatı boyunca ilgilerini, yeteneklerini, güçlü ve başarılı olduğu alanları takip etmiş, desteklemiş uzmanlar tarafından yapılmalıdır" dedi.

"ADAYIN HEDEFLERİNİ SORUN"

Tercihlerin puana göre yapılacak bir alışveriş olmadığını söyleyen İzgiman, "Her ne kadar adayların başarı sıraları ve üniversitelerin geçen yılki taban başarı sıraları tercihlerde önemli sayısal veriler olsa da tercihe başarı sıralamaları yeten üniversite ve bölümlerin bir listesini çıkartarak başlamak doğru değildir, çoğu zaman kafa karıştırıcıdır. Bu nedenle, tercihe başlamadan önce adaya elde ettiği puan ve başarı sıralamasından bağımsız tüm yıl boyunca hangi bölümleri hedeflediği ve hangi bölümlere ilgi duyduğu sorulmalıdır" diye konuştu.

"ÜNİVERSİTELERİ ARAŞTIRIN"

"Tercih danışmanlığına gelmeden önce adaylar mutlaka üniversiteleri araştırmalı ve tercih listesinde bulunduracağı üniversiteleri mümkünse gidip görmelidir" şeklinde konuşan İzgiman, "Tercih sıralamasını etkileyen pek çok değişken vardır. Eğitim dili, akademik kadrosu, bilime katkısı, mezunlarının başarısının yanı sıra üniversitenin lokasyonu, bulunduğu il ve ilçe, burs olanakları, değişim programları, kulüpleri ve sosyal yaşantısı, kampüs olanakları gibi pek çok kriter tercihlerde göz önünde bulundurulur. Tüm bu adaya has değişkenler değerlendirilmeli ve önem sırasına konmalıdır" şeklinde konuştu.

ÜNİVERSİTE Mİ ÖNEMLİ, BÖLÜM MÜ?

İzgiman, tercih döneminde en çok sorulan sorular arasında olan "Üniversite mi, bölüm mü?" sorusuna ise, "Eğer Tıp, Hukuk, Öğretmenlik gibi alınan diplomayla doğrudan bir meslek sahibi olunabilecek bölümler tercih edilecekse tabii ki bu sorunun yanıtı bölümdür, üniversiteler geniş yelpazede yazılır. Eğer İşletme, Kimya, İletişim gibi bir bilim dalı ya da disiplin tercih edilecekse burada üniversite konusunda biraz daha seçici davranmak daha doğru olabilir" ifadelerinde bulundu.

İzgiman, adayın bilmesi gereken önemli bilgileri sıraladı:

"Her adayın 24 tercih hakkı bulunuyor. Bu tercihlerin hepsinin doldurulma zorunluluğu yok, adayların sadece gitmek istedikleri üniversite ve bölümleri tercih listelerinde bulundurması gerekiyor. Yerleştirildikleri takdirde kayıt yaptırmazlarsa bir sonraki yıl Ortaöğretim Başarı Puanının çarpılacağı katsayı kesintiye uğruyor ve bu da puansal anlamda ciddi bir dezavantaj oluşturuyor.

Tercihler, en çok istenen en yukarıda olmak üzere, kesinlikle istek sırasına göre sıralanmalıdır. Başarı sıralamasının matematiksel olarak küçükten büyüğe sıralanması koşulu aranmamalıdır. Bir bölümü daha üst sırada yazmak yerleşme olasılığını artırmaz. Ayrıca ilk merkezi yerleşmede yerleşemeyen bir adayın ek yerleşmede yerleşme olasılığı çok düşüktür. Bu nedenle adaylar 23-29 Temmuz tarihlerini iyi değerlendirmelidir."

BAŞARI SIRALAMALARI KOŞULUNA DİKKAT!

Tıp fakültelerini tercih edebilmek için SAY puan türünde en az 50 bin

Hukuk fakülteler için EA puan türünde en az 190 bin, Mimarlık bölümünü tercih edebilmek için SAY puan türünde en az 250 bin, Mühendislik bölümleri (Orman, Ziraat, Su ürünleri fakülteleri ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği hariç, Ziraat fakülteleri Gıda Mühendisliği dahil) için SAY puan türünde en az 300 bin öğretmenlik programları (Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ve özel yetenek ile alan tüm öğretmenlik programları dahil) için ise ilgili puan türünde en az 300 bin başarı sıralamasına sahip olmak gerekiyor.

(İHA)

Kaynak: İHA