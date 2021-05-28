Unicredit, Türkiye'nin büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti
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Unicredit, Türkiye'nin büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti

Unicredit, Türkiye'nin büyüme tahminini yukarı yönlü revize etti
Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Unicredit, Türkiye için 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 4,4 olan büyüme tahminini yüzde 6'ya çıkardı. Unicredit, sanayi üretimi ve sektörel güven endeksinin geçen senenin son çeyreğine göre daha yavaş olsa da, Türkiye'nin imalat ve hizmet aktivitesini artırmasını bekliyor.

Unicredit, yayımladığı bir araştırma notunda Türkiye ekonomisinin 2021'in ilk çeyreğinde yıllık yüzde 6, bir önceki döneme göreyse yüzde 1,2 büyümesini bekliyor. Kurum enflasyon tahminin ise Mayıs ayı için yüzde 16,9 olduğunu belirtti.

ÖNCEKİ TAHMİN REVİZE EDİLDİ

"Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte bizim önceki beklentimiz olan yıllık yüzde 4,4'ü aşarak muhtemelen yüzde 6 büyüyecek" diyen Unicredit, sanayi üretimi ve sektörel güven endeksinin geçen senenin son çeyreğine göre daha yavaş olsa da imalat ve hizmet aktivitesini artırmasını bekliyor.

Harcama perspektifinden ise net ihracat büyümeye pozitif bir etkisi olacağını belirten kurum, perakende satışlar ve kredi kartı harcamalarında yaşanan ivme kaybından dolayı tüketim harcamalarının düşebileceğini söylüyor.

YILLIK BAZDA YÜZDE 18 TAHMİN EDİLİYOR

Bloomberg'in haberine göre 2021'in ikinci çeyreğinde ekonominin alınan karantina önlemlerinden dolayı daralabileceğini belirten banka, ikinci çeyrekte bir önceki döneme göre daralma yaşansa bile baz etkisinden dolayı yıllık bazda büyümenin yüzde 17-18 civarında olabileceğini belirtiyor.

Nisanda yüzde 17,1 olarak gerçekleşen enflasyonun gıda ve enerji fiyatlarındaki artışın yavaşlamasıyla Mayıs ayında yüzde 16,9 olarak geleceğini öngören kurum, bu düşüşün kısa dönemli olacağını keza yukarı yönlü fiyat baskısının devam ettiğini ve ekonomi açılınca daha da kuvvetleneceğini vurguladı.

Türkiye ekonomisi salgın yılının tamamında yüzde 1,8 büyüme kaydederken, 2020'nin son çeyreğinde ise yüzde 5,9 büyümüştü.

UNICREDIT NEDİR?

Kökleri 1473 yılına dayanan UniCredit Grubu, Avrupa bankacılık sisteminde önemli bir yere sahip İtalya merkezli finansal kurum. Grup, 14 ülkede güçlü konuma sahip olan bankaları ve 18 ülkede yer alan hizmet ağı aracılığıyla faaliyet gösteriyor. Bir başka isimle UniCredito olarak da anılır.

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