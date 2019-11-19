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Ünal Aysal'ın sahibi olduğu Hotel Les Ottomans'ın satılacağı haberleri yalanlandı

Galatasaray eski Başkanı Ünal Aysal sahibi olduğu Hotel Les Ottomans'ın satılacağı yönünde çıkan haberler yalanlandı.

19.11.2019 13:38 | Son Güncelleme: 19.11.2019 13:46

'ın eski Başkanı 'ın otelinin icradan satıldığı iddiaları yalanlandı. Yapılan açıklamada "Hotel Les Ottomans'ın satışı söz konusu değildir" denildi.

Galatasaray Kulübü eski Başkanı Ünal Aysal ve eşi Ahu Kerimoğlu Aysal'ın sahibi olduğu, 'de Hotel Les Ottomans olarak faaliyet gösteren Muhsinzade Mehmet Paşa Yalısı'nın bir bankaya olan borçları nedeniyle icradan satıldığı iddia edilmişti.

İDDİALAR YALANLANDI

Otelden yapılan açıklamada "Bazı yayın organlarında Hotel Les Ottomans'ın satıldığına ilişkin çıkan haberler nedeniyle kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına bir açıklama yapmak tarafımızca zaruri bir hale gelmiştir," denilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Belirtmek isteriz ki Türkiye turizmine başarı ile hizmet eden Hotel Les Ottomans'ın satışı söz konusu olmamakla beraber; bundan sonra daha profesyonel bir yönetim ve içinde açılacak yeni restoranıyla yerli ve yabancı misafirlerine hizmet vermeyi sürdürecektir... Kamuoyuna saygıyla duyururuz…" ifadeleri kullanıldı.


Haber Videosu: Ünal Aysal'ın sahibi olduğu Hotel Les Ottomans'ın satılacağı haberleri yalanlandı
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