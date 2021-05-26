Ünal Aysal, Burak Elmas ve Eşref Hamamcıoğlu'na birleşme çağrısında bulunacak
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Ünal Aysal, Burak Elmas ve Eşref Hamamcıoğlu'na birleşme çağrısında bulunacak

Ünal Aysal, Burak Elmas ve Eşref Hamamcıoğlu'na birleşme çağrısında bulunacak
Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray'da tarihi seçime sayılı günler kala eski başkan Ünal Aysal'dan çarpıcı bir hamle geldi. Birçok başkan adayının çıkması sonrası Aysal, Adnan Öztürk ve Sedat Doğan'ında katılacağı bir toplantı yapma kararı aldı. Burak Elmas ve Eşref Hamamcıoğlu'nun da davet edileceği toplantı da Aysal'ın adaylara birleşme teklifi yapması bekleniyor.

Galatasaray'da seçimlere birçok adayın çıkması sonrası eski başkan Ünal Aysal değerlendirme yapmak için Adnan Öztürk ve Sedat Doğan'la toplantı yapma kararı aldı. Burak Elmas ve Eşref Hamamcıoğlu'nun da davet edileceği toplantı da adaylara birleşme teklifi yapılacak.

ADAY OLMAYACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Ajansspor'un haberine göre; bu toplantıdan sürpriz bir adaylık açıklaması gelmesi de ihtimaller dahilinde. Bilindiği üzere Ünal Aysal geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Yeniden başkan olmam ne bana ne de Galatasaray'a bir şey kazandırır. Benim tecrübemdeki insanların Galatasaray'a katkısı genel kurul içinde eksik olanları görüp, yeni bir düzenin kurulmasında fikir önderliği yapmaktır. Herhalde önümüzdeki günlerde bunu yapacağım" diyerek aday olmayacağını söylemişti.

TOPLANTIDAN BİRLEŞME ÇIKABİLİR

Ünal Aysal'ın ev sahipliğinde yapılan ve Adnan Öztürk ile Sedat Doğan'ın da katıldığı toplantıya başkan adaylarından Burak Elmas ve Eşref Hamamcıoğlu da davet edildi. Sarı-kırmızılı kulübün tecrübeli isimlerinin birleşme teklifi yapması bekleniyor.

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Ünal Aysal, Burak Elmas ve Eşref Hamamcıoğlu'na birleşme çağrısında bulunacak - Haberler Spor
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