Umut Kaya Fethiyespor'da

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta üst üste yaşadığı puan kayıplarının ardından liderlik koltuğunu kaybeden Fethiyespor, Çorum FK'dan orta saha Umut Kaya'yı renklerine bağladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, son olarak 2'nci Lig takımlarından Çorum FK forması giyen orta saha oyuncusu Umut Kaya ile anlaşmıştır. Yeni transferimiz Umut Kaya kariyerinde Göztepe, Yeni Malatyaspor, Sarıyer ve Manisa FK formalarını da terletirken, ligin ilk yarısında Çorum FK ile 2'nci Lig'de 11 maça çıktı. Umut'a hoş geldin diyor ve lacivert-beyaz forma altında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Demirören Haber Ajansı - Spor