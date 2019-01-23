Ümmet Akın, Efeler'de Pazarcı Esnafını Ziyaret Etti

AYDIN (İHA) – Cumhur İttifakı'nın Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, Aydın'ın en eski ve en büyük pazarında pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Pazar ziyareti sırasında vatandaşların büyük ilgi gösterdiği Ümmet Akın, Efeler Belediyesinde değişim zamanının geldiğini ifade etti. Pazarcı esnafının şikayet ve isteklerini dinleyen Akın'dan istedikleri, dağınık pazar yerinin düzenlenmesi ve yıllardır sorun teşkil eden tuvaletlerin yapılması konusunda söz istediler. Aydın'ın tek merkez ilçe konumunda olan Efeler'de tuvalet sorunu olması pazar esnafı vatandaşlar arasında komik diyaloglara neden oldu.

Akın'ın projelerinden biri olan Salı pazarının düzenlenmesi ve sağlıklı koşullarda, vatandaşın alışveriş yapabileceği bir alan haline getirilmesi konusu da, pazarcı esnafından tam not aldı.

AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, AK Parti Efeler İlçe Başkanı Çağtay Gülaştı, MHP Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın ve AK Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş da Akın'a eşlik ederek destek verdiler. - AYDIN

Kaynak: İHA