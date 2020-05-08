Ümit Özat'ın "Fenerbahçe'ye gider misin?" sorusuna Arda Turan'dan yanıt: Herkes kendi tarafında güzel

Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat Instagram canlı yayınında Arda Turan'ı konuk etti. Ümit Özat, Arda Turan'a "Fenerbahçe'ye transfer olur musun?" diye sordu. Arda Turan bu soruya, "Fikrimi daha önce söyledim. Herkes kendi tarafında güzel" şeklinde yanıt verdi.

Futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe'de forma giyen ve sarı-lacivertli takıma kaptanlık yapan Ümit Özat, sosyal medya hesabı üzerinden Arda Turan ile canlı yayın yaptı.

"FİKRİM SABİT"

Ümit Özat canlı yayın sırasında "Fenerbahçe'den teklif gelse gider mi diye soruluyor. Ben gitmez diyorum. Artık Arda Galatasaray ile özdeşleşti." derken; Arda Turan ise "Ben bu konuda fikrimi daha önceden söyledim. Fikrim de sabittir." açıklamasını yaptı.

"HERKES KENDİ TARAFINDA GÜZEL"

Ümit Özat'ın "Aziz Yıldırım'ın 1 saatte Arda'yı ikna ederim sözlerine katılıyor musun?" sorusuna da yanıt veren da Arda Turan "Herkes kendi tarafında güzeldir. Böyle rekabet içerisinde çok daha güzeliz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.