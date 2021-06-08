Ümit Özat, davalık olduğu Emre'yi FETÖ fotoğrafı ile suçladı! Ama karedeki kişi başkası çıktı
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Ümit Özat, davalık olduğu Emre'yi FETÖ fotoğrafı ile suçladı! Ama karedeki kişi başkası çıktı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat, Emre Belözoğlu'na yönelik, "FETÖ'yü bir kere bile kınadı mı? Çağırsınlar bildiğim her şeyi anlatayım" suçlaması yaptıktan sonra camia ve genç hocayı karşısına almıştı. Dün ise Belözoğlu, Özat'ı mahkemeye verdi. Ancak Özat geri adım atmayıp, FETÖ elebaşının yanında Emre olduğu sanılan kişinin fotoğrafını paylaştı. Ancak karedeki şahıs başka birisi çıktı. Paylaşımın ardından sosyal medya yangın yerine döndü.

Ümit Özat ve Emre Belözoğlu'ndaki savaş giderek büyüyor. Özat, Emre Belözoğlu'nu FETÖ ile suçladıktan sonra genç hoca ve Fenerbahçe cephesinden çok sert yanıt almıştı. Bunun ardından Özat, bildiği her şeyi anlatacağını ifade etmişti. Son olarak dün Emre Belözoğlu'nun dava açtığı haberi geldi. Özat da harareti son noktaya taşıdı.

Ümit Özat, davalık olduğu Emre'yi FETÖ fotoğrafı ile suçladı! Ama karedeki ismin başkası olduğu ortaya çıktı
Ümit Özat, davalık olduğu Emre'yi FETÖ fotoğrafı ile suçladı! Ama karedeki kişi başkası çıktı

"HAKSIZSAM ALNINDAN ÖPERİM BÖYLE"

Ümit Özat, Emre Belözoğlu'nun avukatı Mahir Işıkay'ın suç duyurusu paylaşımını alıntılayıp, "Fenerbahçe'ye daha fazla zarar verilmemesi için yapıyorum ne yapıyorsam. Verin davaya. Haksızsam alnından öper özür dilerim aynı bu şekilde" notunu düştü. Eski Fenerbahçe muhabiri Göktuğhan Argın ise fotoğraftaki kişinin Mücteba Kılıç isimli şahsın olduğunu yazdı. Özat da bunun üzerine, "Fotoğraftaki o değilmiş. Zafer Biryol yalan mı söylüyor, Uğur Boral yalan mı söylüyor, Ömer Çatkıç yalan mı söylüyor. İfadelerinde Emre'nin evinde toplandıklarını söylüyorlar, onları da verin mahkemeye" diye kendisini savundu.

Ümit Özat, davalık olduğu Emre'yi FETÖ fotoğrafı ile suçladı! Ama karedeki ismin başkası olduğu ortaya çıktı
Ümit Özat, davalık olduğu Emre'yi FETÖ fotoğrafı ile suçladı! Ama karedeki ismin başkası olduğu ortaya çıktı
Ümit Özat, davalık olduğu Emre'yi FETÖ fotoğrafı ile suçladı! Ama karedeki kişi başkası çıktı
FETÖ suçlaması yüzünden mahkemelik oldular! Emre Belözoğlu, Ümit Özat'a dava açtı
FETÖ suçlaması yüzünden mahkemelik oldular! Emre Belözoğlu, Ümit Özat'a dava açtı
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Ümit Özat, davalık olduğu Emre'yi FETÖ fotoğrafı ile suçladı! Ama karedeki kişi başkası çıktı - Haberler Spor
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