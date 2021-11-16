Ümit Milli Takım hocası Tolunay Kafkas'a tepkiler çığ gibi! İstifa çağrılarının arkası kesilmiyor

2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 9. Grupta Ümit Milli Takım, Danimarka ile karşı karşıya geldi. Alanya'da oynanan mücadeleyi Ümit Milli Takım 2-1'lik skorla kaybetti.

4 PUANDA KALDIK

Danimarka'nın gollerini 4. dakikada penaltıdan Jesper Lindstrom ve 21. dakikada Mohammed Daramy atarken, Ümit Milli Takım'ın tek golü 51. dakikada Gökdeniz Bayrakdar'dan geldi. Bu sonucun ardından Ümit Milli Takım, 4 puanda kaldı. Danimarka ise puanını 9'a yükseltti.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Aldığı başarısız sonuçlarla dikkat çeken Ümit Milli Takım, grubunda yalnızca henüz puanı bulunmayan Kazakistan'ı 1-0 yenerken İskoçya'yla da berabere kaldı. Doğan Alemdar, Ali Akman, Ömer Faruk Beyaz ve Enis Destan gibi oldukça potansiyelli genç futbolcularımızın başarısız sonuçlar alması sonrası teknik direktör Tolunay Kafkas hedef tahtasına oturuldu. Sosyal medyada Kafkas'a istifa çağrısı yapılan binlerce paylaşım yapıldı.

A Milli Futbol Takımı kadrosu 2022 Dünya Kupası için sizce yeterli mi? ???? #BizimÇocuklar #2022DünyaKupası — Haberler (@Haberler) November 16, 2021

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