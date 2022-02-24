Ümit milli judocuların hedefi Avrupa'dan altın madalyayla dönmek

BURDUR (AA) - Hırvatistan'da düzenlenecek Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda mücadele edecek kadın milli sporcular, çalışmalarını Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde sürdürüyor.

Milli Takım Judo Antrenörü Yasin Doğan, üniversitenin judo salonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, kampı teknik direktör Selahattin Unay, antrenörler Erdal Doğan, Mustafa Kalaycı ve Aynur Samat'la yürüttüklerini söyledi.

19 Şubat'ta başlayan kampın 10 Mart'ta kadar devam edeceğini belirten Doğan, ümitlerin önlerinde bu yıl 3 tane şampiyona olduğunu aktardı.

Doğan, ilk şampiyonanın Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te 12-13 Mart'ta gerçekleşeceğini dile getirerek Dünya Şampiyonası ile Avrupa Gençlik Olimpik Oyunları'na (EYOF) da hazırlandıklarını vurguladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine dikkat ederek çalışmalarını sürdürdüklerine değinen Doğan, "32 kadın sporcuyla kamp yapıyoruz. Hedefimiz öncelikle Avrupa Kupası'nda madalya almak. Asıl hedefimiz Avrupa, dünya ve EYOF'ta madalya kazanmak. Çocuklarımızın kondisyonu yüksek. Erkekler de Samsun'da hazırlanıyor. Günde çift antrenman yapıyoruz. Eksiklikleri gidermeye çalışıyoruz. Madalyalardan umutluyuz. Daha önceki EYOF'ta da bir çok madalya almıştık. Ümit milli takımımız güçlü. Hem kızlarda hem de erkeklerde bu sene çok umutluyuz." diye konuştu.

"Hedeflerimiz, hayallerimiz büyük"

Sporculardan Şeyma Yıldırım (17) da 8 yıldır judo ile ilgilendiğini, geçen yıl 48 kiloda Avrupa 3'üncüsü olduğunu anlattı.

Bu yıl da 52 kiloda Türkiye Şampiyonu olduğunu dile getiren Yıldırım, "Kampımız gayet verimli geçiyor. İnşallah bu yıl da Avrupa'da, dünyada ve EYOF'ta şampiyon olmak, bayrağımızı dalgalandırmak, İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyoruz. Hedeflerimiz, hayallerimiz büyük, umarım her şey istediğimiz gibi olur." ifadelerini kullandı.

Sporcu Zilan Ertem (16) de geçen yıl Ümitler Avrupa'da ikinci olduğunu, bu yıl şampiyon olmayı çok istediğini kaydetti.