Ümit Milli Futbol Takımı'nın kampı yarın başlayacak
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Ümit Milli Futbol Takımı'nın kampı yarın başlayacak

Ümit Milli Futbol Takımı'nın kampı yarın başlayacak
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçları öncesi Ukrayna ile 2 Haziran Çarşamba günü hazırlık maçında karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı'nın kampı yarın başlayacak.

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçları öncesi Ukrayna ile 2 Haziran Çarşamba günü hazırlık maçında karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı'nın kampı yarın başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlıların, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kampa, genç milli takım antrenörleri çalışma grubu toplantılarında bulunan antrenör danışmanları Peters Bernhard ve Levent Sürme de katılacak.

Bernhard ve Sürme, Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas ile kamp süresi boyunca iş birliği çerçevesinde çalışmalar gerçekleştirecek ve saha uygulamalarında bulunacak.

Ümit Milli Takımı'nın Ukrayna maçı aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Kaleci: Ersin Destanoğlu (Beşiktaş), Doğan Alemdar (Hes Kablo Kayserispor), Berke Özer (Westerlo)

Defans: Serdar Saatçi (Beşiktaş), Furkan Bayır (Menemenspor), Rahmi Salih Kaya (Altınordu), Yusuf Can Esendemir (Altınordu), Seyfettin Anıl Yaşar (Afjet Afyonspor), Ravil Tagir (Medipol Başakşehir), Cemali Sertel (Medipol Başakşehir), Melih Altıkulaç (Olympique Lyon), Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor), Ali Kaan Güneren (MKE Ankaragücü)

Orta saha: Erkan Süer (Turgutluspor), Abdussamed Karnuçu (Tarsus İdman Yurdu), Umut Güneş (Aytemiz Alanyaspor), Efe Tatlı (Fatih Karagümrük), Eren Karadağ (Pazarspor), Muhammed Gümüşkaya (Beypiliç Boluspor), Erkan Eyibil (Mainz 05), Burak İnce (Altınordu), Barış Alper Yılmaz (Ankara Keçiörengücü), Yusuf Barası (AZ Alkmaar), Yunus Akgün (Adana Demirspor), Muhammed Egemen Pehlivan (Fatih Karagümrük), Batuhan Kör (Bursaspor), Gökdeniz Bayrakdar (Fraport TAV Antalyaspor)

Forvet: Enis Destan (Altınordu), Muhammed Zeki Avcı (Stade Lausanne-Ouchy), Ali Akman (Eintracht Frankfurt), Rahmi Anıl Başaran (Royal Hastanesi Bandırmaspor)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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