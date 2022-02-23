UMA coin nedir? UMA coin yorum ve grafiği!

UMA coin nedir sorusu kripto para piyasası yatırımcıları tarafından araştırılıyor. Genellikle UMA coin hakkında UMA coin twitter, UMA coin grafik şeklinde araştırmalar yapılarak hem metrik değerlere ulaşabilmeyi hem de farkı bilgilerden faydalanmayı yatırımcılara amaçlıyor. Peki, UMA coin yorum ve grafiği! UMA coin nedir? UMA coin geleceği nedir? UMA coin ne kadar? İşte detaylar haberimizde...

UMA COİN YORUM

UMA coin yorum ve UMA yorum araştırmaları son zamanlarda kripto para piyasası yatırımcıları tarafından daha çok UMA coin investing, UMA coin twitter, UMA coin forum ve UMA coin binance başlıkları ile sık sık yapılıyor. Bu araştırmalar gösteriyor ki UMA coin hakkında kripto pazarındaki gerek grafik bazında metrikler gerekse somut verilerle açıklanmış UMA coin yorumları UMA coin yatırımcı adayları tarafından bilgi toplamak ve fiyat araştırması yapmak amacıyla araştırılıyor. Fakat bu kadar hızlı trendlere girmesi her yatırım aracında olduğu gibi piyasalardaki ani dalgalanmalardan ve belirsizliklerden kaynaklı riskler de barındırabiliyor.

Yatırımcılar UMA hakkında araştırmalar yaparken sayısal verilerin yanı sıra UMA Coin güvenilir mi ve kimin konularına da ayrı bir önem vermesi gerekmektedir. Büyük kazançlar kadar büyük kayıpların da yaşanabildiği kripto para piyasasında zaman zaman ani düşüş ve yükselişler kripto paraların meşruluğu ve gündeme gelen haberleri, imajı ile de değişiklik gösterebilmektedir. Bu bakımda bir süre UMA coin haberleri takip etmek faydalı olacaktır.

UMA COİN NE KADAR?

UMA coin kaç dolar?

UMA coin anlık olarak $ 5.1950 değerindedir. (21.25)

UMA coin kaç TL?

UMA coin anlık olarak ₺71.40 değerindedir. (21.25)

UMA coin değerleri nelerdir?

Piyasa Değeri: ₺4,665,916,611 ( +1.49% )

Tamamen Seyreltilmiş Piyasa Değeri: ₺7,223,272,333 ( +0.60% )

Hacim: ₺368,577,068 ( -24.02% )

Hacim/ Piyasa Değeri: 0.07781

Dolaşan Arz: 65,353,035.74 UMA

UMA COİN YÜKSELİYOR MU, DÜŞÜYOR MU?

UMA coin anlık olarak $ 5.1950 değerindedir. (21.25)

UMA coin değeri son 24 saatte 0.29% değer kazanmıştır.

UMA coin son 7 günde 14.54% değer kaybetmiştir.

UMA COİN NEDİR?

UMA Coin kendini merkezi olmayan finansal ürünler yaratmanın hızlı, esnek ve güvenli bir yolu olarak tanımlıyor.

Bir dizi paha biçilmez sözleşme şablonu aracılığıyla herhangi bir finansal sözleşmeyi hızla oluşturun.

Herhangi bir kullanım durumuna uyacak yeni finansal ürünler oluşturun.

Ekonomik garantiler, sözleşmenizin manipüle edilmemesini sağlar.

Minimum zincir içi işlemlerle güvenliği artırın ve maliyetleri azaltın.

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