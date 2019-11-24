24.11.2019 10:46 | Son Güncelleme: 24.11.2019 10:53

'Uluslararası Yılın Starları Ödülleri' sahiplerini buldu

İSTANBUL - Ekovitrin'in 2001'de başlattığı 'Uluslararası Yılın Starları Ödülleri' bu yıl 18'incisi düzenlenen törenle sahiplerini buldu. 'Yılın Meslek Örgütü' Türkiye İhracatçılar Meclisi olurken, 'Yılın Üniversitesi' ödülü de İstanbul Aydın Üniversitesi'ne verildi.

Ekovitrin 18. Uluslararası Yılın Starları Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ekonomi ve iş dünyasının Oscar'ı niteliğindeki ödüller bu yıl 29 kategoride verildi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 'Yılın Bakanı' ödülünü alırken, Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Cemil Çiçek'e 'Siyaset Onur Ödülü' takdim edildi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın ödülünü Bakan Pekcan adına, Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur aldı. 'Yılın Meslek Örgütü' Türkiye İhracatçılar Meclisi olurken, 'Yılın Üniversitesi' ödülü de İstanbul Aydın Üniversitesi'ne verildi.

"Türk ekonomisi dış faktörlere karşı bir direnç gösteriyor"

Ekovitrin Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Abacıoğlu ödül töreninde yaptığı konuşmada, aynı şevkle çalışmalarına devam ettiklerini söyleyerek, "Geçen sene ekonomide yaşadığımız dalgalanmadan sonra Türk ekonomisi, artık rüştünü ispat etti. Türk ekonomisi dış faktörlere karşı bir direnç gösteriyor. Darbe alsa da çok kısa sürede ayağa kalkıyor. Dolayısıyla bu durum bize mutluluk veriyor. Biz bardağın yarısının dolu tarafıyla ilgileniyoruz" dedi.

"2023 hedeflerine ulaşabilmek için, ihracat kalemlerini artırmak gerekiyor"

Ekovitrin Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şeref Özata ödül töreninde yaptığı konuşmada, bir toplum olarak düşünüldüğü zaman güvenin ve istikrarın çok önemli olduğunun altını çizerek, "Güvenin olduğu ortamda her şey yapılıyor. Güvensiz bir yerdeyseniz eğer hiçbir şey yapamazsınız. Türkiye 15 Temmuz'dan beri küresel bir baskının altında bulunuyor. Bu baskıdan sağ çıktık diye düşünüyorum. Umuyoruz ki önümüzde ki yıllar da 2023 hedeflerini hep beraber ilerleriz. Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için, öncelikle ihracat kalemlerini arttırması gerekiyor. Nitelikli mallar ihraç etmemiz gerekiyor. Ama tarımı da ihmal etmemek gerekiyor" açıklamalarında bulundu.

"İhracat, Türkiye için çok önemli ve önemli olmaya da devam edecek"

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle de 2018 yılının Türkiye için önemine vurgu yaparak, "Türkiye'nin parasına kur üzerinden yapılan bu manipülasyona karşı duruş gösteren bir camiayı temsil etmekten büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. İhracat Türkiye için her zaman önemliydi, önemli olmaya da devam edecek. Ama 2018 ve 2019'daki önemi hiçbir zaman unutulmayacak. Gücümüzün yettiği kadar Türkiye'nin ihracatını bir lira, bir dolar ve bir euro daha arttırmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

"İş dünyasında geldiğimiz noktayı yeterince tanıtmıyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, teknolojik ve dijitalleşme alanında Ticaret Bakanlığıyla çok yakından çalıştıklarını belirterek, "Ticaret Bakanlığında yapılan serbest bölgelerle ilgili çalışmaları, ithalat noktasındaki limanlarımızı gibi konuları daha iyi tanıtabilmemiz gerekiyor. Türkiye olarak iş dünyasında geldiğimiz noktayı yeterince tanıtmadığımızı düşünüyorum. Bugün ödül alacak iş dünyasındaki dostlarımı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

"Küresel ekonomideki değişikliklere karşı rekabet gücümüzü artırmak için adımlar atıyoruz"

Ticaret Bakan Yardımcısı Gonca Yılmaz Batur, küresel ticaretin son dönemde korumacı politikalarla çok ciddi bir şekilde yön değiştirdiğine dikkat çekerek, "Özellikle ABD ve Çin gibi ülkelerin korumacı politikalarını görüyoruz. Maalesef bu politikalar çok taraflı ticareti de olumsuz yönde etkiliyor. ABD'nin kendi komşu ülkeleriyle geliştirdiği ve 1994 yılından beri devrede olan Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nı bile tekrar masaya yatırdı. Ülkeler artık bu çok taraflı ticaret sistemini geri plana atıp, daha çok ikili anlaşmalarla kendilerini koruma yönünde önlemler uygulamaya başladılar. 2020'ye baktığımız zaman da küresel büyümede ve ticaret hızında 2019 yılına göre birazda olsa bir iyileşme var. 2020 için Uluslararası Para Fonu büyüme beklentisini yüzde 3,4 olarak açıklamıştı. Dünya Ticaret Örgütü de 2020 için ticaret artışı beklentisini yüzde 3,3 seviyesinde açıkladı. Türkiye olarak, aslında küresel ekonomideki bu değişikliklere karşı mevcut rekabet gücümüzü daha da artırarak, duruşumuzu garantilemek için adımlarımızı atıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek, Türkiye'nin toplam ihracatının 3 milyar doların altında olduğu günlerden, toplam ihracatının 170 milyar dolar olduğu günlere geldiğini söyleyerek, "Türkiye'nin bu seviyelere gelmiş olması önemli bir durumdur. Biraz da olup bitenlere böyle bakmamız lazım. Olumsuz durumları da el birliğiyle kafa yorup ortadan kaldırmamız gerekiyor" dedi.

Yılın üniversitesi ödülünü kazanan İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli yaptığı açıklamada, bu töreninde kendilerinin ortaya koyduğu performansın ve çalışmanın ödül aldığını belirterek, "Bu durum bizi çok heyecanlandırıyor. Üniversitemiz kurulduğu günden bugüne Türkiye'ye nitelikli insan gücüne katkı verebilecek çok önemli çalışmalar yapıyor. Marifet iltifata tabidir. Yapılanlar görülmedikçe bir anlam taşımaz" açıklamalarında bulundu.

(MFA-ACÖ-E)

Kaynak: İHA