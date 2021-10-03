Uluslararası Triatlon Yarışı'nda 30. yıla özel nostalji yarışı

ALANYA, ANTALYA (DHA) - ALANYA Belediyesi'nin ev sahipliğinle düzenlenen Uluslararası Triatlon Yarışları'nın 30. yılında nostalji yarışı yapıldı. Yarışın bisiklet parkurunda Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de sporculara eşlik etti. Yarışta sporcular 300 metre yüzüp, 6 kilometre pedal çevirdikten sonra 1.6 kilometre koştu. Sporcuların aynı yerde yıllar sonra tekrar yarışması renkli görüntülere sahne oldu.

30. Alanya Triatlon'u nostalji yarışlarında 1991-2000 yılları arasında Alanya'da yarışmış sporcular yeniden yarıştı. 90'lı yıllarda Alanya'da yarışmış olan Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya'nın da aralarında bulunduğu yarışa 21 sporcu katıldı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Emre Kıldırgıcı ve Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur da bisiklet parkurunda Federasyon Başkanı Bayram Yalçınkaya'ya ve sporculara eşlik etti.

Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya da "90'lı yıllarda yarışan arkadaşlarımızla mini bir nostalji yarışı yaptık, herkes de çok keyif aldı. Bugün gerçekleşecek olan Mixed Relay yarışlarında bir dünya rekoru kırılacak. Tokyo Olimpiyatları'nda dahi en fazla 29 takımın katıldığı Mixed Relay Yarışları'nda bugün burada ilk kez 34 takım katılacak. Bu da Alanya'nın 30. yılına yakışır bir rekor olacak" diye konuştu.