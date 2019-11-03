Uluslararası Ticaret Elçileri Projesi'nin ikinci etap eğitimleri başladı

03.11.2019 12:18

Sakarya'da Uluslararası Ticaret Elçileri Projesi'nin (UTE) ikinci etap eğitimleri başladı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (SATSO) yapılan açıklamaya göre, SATSO, İŞKUR Sakarya İl Müdürlüğü, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) iş birliğiyle gerçekleştirilen projenin birinci etabında eğitim alan kursiyerler, görev aldıkları firmaların ihracata başlamaları veya ihracat yapan firmaların yeni pazarlara açılması gibi birçok konuda katkı sağladı.

İhracat kapasitesini artıran birçok firma, şehrin ekonomisine ve ihracatına katkı sağlamaya devam ediyor.

SAÜ ve SUBÜ öğretim üyeleri, katılımın yüksek gerçekleştiği ikinci etap projesinde, kursiyer öğrencilere ileri düzeyde uluslararası ticaret eğitimi vererek ihracat konusunda çok daha fazla firmaya katkı vermelerine yardımcı oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, projenin birinci etabının kentin istihdam ve ekonomisine sağladığı pozitif katkıları nedeniyle ikinci etaba daha da heyecanlı hazırlandıklarını belirtti.

Kentte üniversite-sanayi iş birliğinin en iyi örneklerinden biri olarak değerlendirilen projede kursiyerlerin firmalarda geçirdikleri oryantasyon sürecinin ardından, SAÜ ve SUBÜ öğretim görevlilerinin katılımcılara ihracat konusunda eğitim verdiğini aktaran Altuğ, şunları kaydetti:

"Eğitimlerin ardından 6 ay boyunca devam edecek mentorluk eğitimleri başlayacak. 'İhracat Sizden, Uzmanı Bizden' sloganıyla yürüttüğümüz projemizle Sakarya'da 1000 ihracatçı firma hedefimizi gerçekleştirmek için çalışmaya hız kesmeden devam ediyoruz. Eğitimlerini tamamlayarak firmalarımızda çalışmaya başlayan kursiyerlerimizin her birinin gerçek bir dış ticaret uzmanı olacağına ve şehrimiz ihracatına nice katkılar sağlayacaklarına inanıyorum."

Kaynak: AA