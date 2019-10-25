Uluslararası Tasarruf Sempozyumu 31 Ekim'de

25.10.2019 15:12

Uluslararası Tasarruf Sempozyumu, 31 Ekim Perşembe günü İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) Halkalı Kampüsü'nde düzenlenecek.

Birevim açıklamasına göre, Birevim ve İZÜ iş birliğiyle üniversitenin Halkalı kampüsünde düzenlenecek Uluslararası Tasarruf Sempozyumu'nda alternatif finans modelleri ele alınacak.

Açıklamada verilen bilgilere göre, her yıl 31 Ekim'de kutlanan Dünya Tasarruf Günü'nün anlam ve önemi giderek artarken, Tasarrufa Dayalı Finans modelinin Türkiye'deki lider firmalarından Birevim, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi iş birliği ile tasarruf kavramının önemini ve gerekliliğini özellikle genç kuşağa anlatmayı hedefliyor.

Alternatif finans modelleri üzerine konuşulacak ve Türkiye'nin ilk İslami Finans Raporu'nun açıklanacağı etkinlikte, Birevim Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çiftçi bir açılış konuşması yapacak.

Programa Tariqullah Khan, Saiful Azhar Rosly, Hassanuddeen Abdulaziz, Zahid Parvez gibi dünyanın bu alandaki önemli akademisyenleri katılacak.

Tasarrufa dönük eğilimin güçlendirilmesi amaçlanıyor

Uluslararası Tasarruf Sempozyumu'nda; Sirküler İslami Finans ve Ekonomi, Osmanlı Sandık Tecrübesi, Tasarrufa Dayalı Finans İş Modeli: Güncel Yaklaşımlar, Konut Finansmanında Alternatif Bir Finansman Modeli Olarak: Finansal Kiralama, Düzenlemeye İlişkin Beklentiler: İhtiyacın Tespiti gibi başlıklar altında tasarruf ekonomisi ve yaklaşımları irdelenecek.

Birevim'in sektörel anlamda bir sorumluluk ve sözcülük üstlenerek başlattığı bu sempozyum ile özellikle Türkiye'de tasarrufa dönük eğilimin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Sempozyumda yurt içi ve yurt dışından birçok bürokrat, bilim insanı, finans kesimi yöneticileri yer alacak.

Kaynak: AA