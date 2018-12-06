Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, ülkelerin ulusal ölçekte havacılık sektörünü geliştirmelerinin yeterli olmadığını belirterek, "Dünyada 'sivil havacılık sektöründe ben de varım' demek, dahası büyük oyunculardan biri haline gelmek için atılacak adımlar var." ifadesini kullandı.

Turhan, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin de kurucu üyesi olduğu Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün (ICAO) kuruluş günü olan 7 Aralık'ın, 26 yıldan bu yana Dünya Sivil Havacılık Günü olarak kutlandığını hatırlattı.

Ulaşımın her insan için önemli ve vazgeçilmez olduğunu kaydeden Turhan, bu nedenle ülkelerin ulaşım alanında en iyi standartları yakalaması gerektiğine işaret etti.

Turhan, Türkiye'nin son 16 yılda ulaşımın her alanında yapılan yatırımlarla bu konuda muasır medeniyetler seviyesine ulaştığını, havacılıkta da gerçek anlamda çağ atladığını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Ancak ülkelerin ulusal anlamda havacılıklarını geliştirmesi yetmiyor. Dünyada 'sivil havacılık sektöründe ben de varım' demek, dahası büyük oyunculardan biri haline gelmek için atılacak adımlar var. Türkiye, dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul Havalimanı başta olmak üzere 16 yılda altyapıda sağladığı büyük değişimle, sektörde serbestleşme sonrasında yakaladığı büyümeyle bunu başardı. Bir yandan bölgesel ve uluslararası sivil havacılık örgütlerinde aktif rol alırken, ülkelerle ikili sivil havacılık anlaşmaları yaparken bir yandan da sivil havacılığın evrensel kriterlerinden taviz vermeden yoluna devam etti. Dahası dünya sivil havacılığında en hızlı gelişen ülkelerden biri oldu.

Sonuçta ortaya çıkan tablo sivil havacılık çalışanlarımızın başarısı olduğu kadar milletimizin de başarısıdır. Bu çerçevede ben Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün değerli yönetici ve çalışanları başta olmak üzere sivil havacılığa hizmet eden tüm kamu-özel sektör kurum ve kuruluşlarımızın Uluslararası Sivil Havacılık Günü'nü tekrar tebrik ediyorum. Sivil havacılığımızın daha ileri noktalara taşınması temennisiyle tüm havacılık camiasını sevgi ve saygılarımla selamlıyorum."