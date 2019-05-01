Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu Yarın Start Alacak

Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu'nun startı, yarın Mardin'den verilecek.

Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 620 kilometrelik tur, Mardin, Şanlıurfa, Kilis ve Gaziantep'te koşulacak, 5 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) 2.2 Avrupa Turu takviminde yer alan organizasyon, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve GAP İdaresi Başkanlığı iş birliğinde gerçekleştirilecek.

Dört etaplı yarışta Türkiye'den 6, altı ülkeden ise 7 takım mücadele edecek.

Organizasyonda Türk Milli Takımı'nın yanı sıra Torku Şekerspor, Giresunspor, Mardinspor, Mersin Gençlik Spor ve Antalyaspor, Türkiye'yi temsil edecek.

Uluslararası Mezopotamya Bisiklet Turu'nda mücadele edecek diğer takımlar ise şöyle:

Azerbaycan Milli Takımı, Minsk Cycling (Belarus), Vib Sport (Bahreyn), Sırbistan Milli Takımı, Velo Club Ratisbona (Almanya), Bike Aid (Almanya) ve Brunei Continental (Brunei)

Kaynak: AA