Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyumu 8 Aralık'ta Başlıyor

İKDER tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyumu bu yıl 8 Aralık'ta onuncu defa kapılarını aralıyor. Sempozyumda 12 ülkeden 400 katılımcıyı bir araya gelecek.

İstanbul İktisatçılar Derneği (İKDER) tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası İslam ve Ekonomi Sempozyumu bu yıl 10. defa kapılarını aralıyor. 12 ülkeden 400'den fazla akademisyen, bürokrat ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılacağı sempozyum 8-9 Aralık 2018 tarihinde İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenecek. Ak Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Nurettin Nebati, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve İKDER Başkanı Mustafa Bolat'ınaçılış konuşmalarını yapacağı sempozyumda "21. Yüzyılda İslam Ekonomisi'ni Yeniden Düşünmek" temalı 6 farklı oturum düzenlenecek.

Sempozyumun 10. yılında dünya çapında bir referans haline geldiğini ifade eden İKDER Başkanı Mustafa Bolat, "Sempozyum, İKDER, İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bilimsel bir etkinliği olarak tasarlanmıştır. Sempozyum iki temel amacı gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Birincisi, İslam ekonomisinin iktisadi ve sosyo-ekonomik krizlerin aşılması için önerdiği stratejilerin tekrar keşfedilmesi, ikincisi ise İslam ekonomisini yegane iktisadi sistem olarak ön plana çıkarmaktır. Bu etkinliği İstanbul'un islami finansın da merkezi olması yolunda önemli bir adım olarak görüyoruz. İlkini 2008 yılında başlattığımız sempozyumda bu sene islam ekonomisi alanında dünyanın otorite kabul ettiği akademisyenleri bir araya getiriyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, Malezya, Endonezya, İngiltere, Suudi Arabistan ve Tükiye gibi 12 ülkeden 30'dan fazla üniversiteden ünlü profesörler ve akademisyenler Türkiye'de bir araya gelecek. Sempozyum sonunda 16 bildiri yayınlanacak. İslam ekonomisini derinlemesine tartışacağımız bir platform olacak" diye konuştu.

Dünya çapında üne sahip akademisyenler Türkiye'ye geliyor

Açılışı Sempozyum Bilim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Taner Akan tarafından yapılacak oturumlarda, Prof. Dr. Necdet Şensoy(Marmara Üniversitesi), Prof.Dr. Zafar İqbal (National Universty), Prof. Dr. Mehmet Asutay (Durham University), Prof. Dr. Monzer Kahf (İstanbul Sebahattin Zaim Üniversitesi), Doç. Dr. Mehmet Babacan (TC. Merkez Bankası Denetleme Kurulu Üyesi), Prof. Dr. Muhammad Ayub (Riphah İnternational Universty), Prof. Dr. Rukhsana Kalim (Universty Of Manegement and Technology), Dr. Hylmun Izhar (İslamic Research and Training İnstitute ) Dr. Zaheer Anwer (University Of Lahore), Prof. Dr. Abbas Mohammad Mirakhor (Emekli Ekonomist), Prof. Dr. Masudul Alam Choudry (Trisakti Universty), Prof. Dr. Sabri Orman (TC. Merkez Bankası Meclis Üyesi), Doç. Dr. Ömer Karaoğlu (İstanbul Üniversitesi) Prof. Dr. Coşkun Çakır (İstanbul Şehir Üniversitesi Rektör Yardımcısı), Prof. Dr. Abdul Azim Islahi (King Abdulaziz University), Doç Dr. Süleyman Kaya (Sakarya Üniversitesi), Prof. Dr. Murteza Bedir (İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı), Prof. Dr. Servet Bayındır(İstanbul Üniversitsi), Prof. Dr. Fuadah Johari (University Sains İslam Maleysia), Dr. Abdulazeem Abozaid (Hamad Bin Khalifa University) konuşmacı olarak yer alacak.

Destekleyen kuruluşlar

8 Aralık 2018 Cumartesi Saat: 09: 30'da açılışı yapılacak sempozyum, 9 Aralık Pazar akşamına kadar devam edecek. İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenecek etkinliğin sponsorları arasında, TC Merkez Bankası, Borsa İstanbul, İstanbul Ticaret Odası, Türk Hava Yolları, Ziraat Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve TRT yer alıyor. - İSTANBUL