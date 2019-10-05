Uluslararası Fethiye Spor Festivali başladı

05.10.2019 18:08

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen "Uluslararası Fethiye Spor Festivali" açık su yüzme yarışı ve bedensel engelliler plaj voleybolu başladı.



Fethiye Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından bu yıl ilk defa düzenlenen festivalin ilk gününde Ölüdeniz Kumburnu plajında 2 bin 500 ile 5 bin metrelik iki parkurda gerçekleştirilen açık su yüzme yarışına, farklı yaş kategorilerinde 4 ülkeden 200 sporcu katıldı.



Genel klasman 5 bin metre erkeklerde Hüseyin yüksel, kadınlarda Miray Numanoğlu, 2 bin 500 metre erkeklerde Erkan Tokyürekli ve kadınlarda Ayşin Oya Bekbay birinci oldu. Kumburnu Plajı'nda Türkiye'de ilk kez düzenlenen bedensel engelliler plaj voleybolu müsabakaları başladı. İran'dan bir Türkiye'den 10 takımın katıldığı müsabakanın, birincisi yarın belli olacak.



Fethiye Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit ise festival kapsamında 6 branşta yaklaşık bin 500 sporcuyu ilçede ağırlayacaklarını dile getirdi.



Festivalin ilk gününde yüzme yarışının yapıldığını ve Türkiye'de ilk kez düzenlenen bedensel engelliler plaj voleybolu müsabakasının başladığını vurgulayan Yiğit, "Yüzme yarışına katılan sporcular aileleriyle geldiği için ilçemizdeki otellerde 700 civarı konaklama var. Sezonun son günlerinde tatil yapmak amacıyla ailecek gelmişler. Alternatif turizme de katkı sağlamış oluyoruz. ilerleyen yılarda kategori ve sporcu sayısını artırarak devam etmek istiyoruz" diye konuştu. Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, ise festivalin uluslararası düzeyde Fethiye'nin tanıtımında büyük katkı sağlayacağını söyledi.



Festivalin ilk kez düzenlenmesi dolayısıyla mutluluk ve heyecan durduklarını ifade eden Şahiner, "Gerekli tedbirleri aldık. Yarışların en iyi şekilde sonuçlanacağına inanıyoruz. İlerleyen dönemde sporcu sayısı ve kategorileri artırarak ilçemizin ve bölgemizin tanıtımına büyük katkı da sağlanmış olacak" dedi.



Festival, 13 Ekim'de sona erecek. - MUĞLA

Kaynak: İHA