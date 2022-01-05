Ulusal Rack Kabinet, Sektörel Bakış'ın konuğu oldu

Sektörel Bakış, bu yıl ilk kez düzenlenen Data Veri Merkezi Fuarı'nda Ulusal Rack Kabinet ile bir araya geldi. Şirketin 2. nesil yöneticisi Muhammed Çiftçi, merak edilenleri aktardı.

Muhammed Çiftçi'nin yaptığı açıklamalara göre 2012 yılına kadar sadece satış endeksli bir politika izleyen firma, 2014 yılından itibaren 4000 m2'lik kapalı alanda üretim yapmaya başladı ve yerli pazardaki açığı kapatmak üzere atılım gerçekleştirdi.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ODAĞI

Çiftçi'nin aktardığına göre firma, bünyesinde her türlü su ve hava koşullarına dayanıklı, yüksek güvenlikli iç ve dış ortam kabini üretiyor. Dayanıklılığı test edilmiş ve esneme payı olan ürünlerde beklenti, müşterinin süreçten memnun kalması olarak belirtildi.

DOĞRU İHTİYAÇ ANALİZİ

Muhammed Çiftçi, verdiği demeçte "Kabinletler genellikle aynı formatta olmak zorunda olduğundan yalnızca tasarımlarda değişiklikler olmaktadır. Bu noktada tasarım da ihtiyacı karşılamak açısından çok ince bir detay içermektedir. Ayrıca, güvenli bir saklama alanı oluşturmak isteyen kişiler de evlerinde Ulusal Rack Kabinet markasını ve ürünlerini tercih etmektedir. Kabloları gizlemede hem estetik hem de güvenli bir sistemdir. Almanya, Fransa ve Hollanda'da da varlığını sürdüren firma Azerbaycan'ı da ihracat ağına eklemiş bulunmaktadır." dedi.

Çiftçi, sıradaki hedefleri olarak Ortadoğu ve Afrika pazarına katkı sağlamayı planladıklarını belirtti.

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