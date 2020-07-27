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"Ulusal Hepatit B Eliminasyon Yol Haritası Raporu" açıklandı

"Ulusal Hepatit B Eliminasyon Yol Haritası" raporunun detayları, yaklaşan "Dünya Hepatit Günü" öncesinde kamuoyu ile paylaşıldı.

27.07.2020 14:41 | Son Güncelleme: 27.07.2020 14:44

"Ulusal Hepatit B Eliminasyon Yol Haritası" raporunun detayları, yaklaşan "Dünya Hepatit Günü" öncesinde kamuoyu ile paylaşıldı.

Yapılan açıklamayla, Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği (TKAD) ve Viral Hepatitle Savaşım Derneği (VHSD) tarafından Gilead Sciences Türkiye'nin desteği ile hazırlanan "Ulusal Hepatit B Eliminasyon Yol Haritası" raporuna ilişkin bilgi verildi.

"28 Temmuz Dünya Hepatit Günü" öncesinde açıklanan çalışmayla, "Türkiye'de Hepatit B'nin kısa vadede yayılımını durdurmak, hastalığın ilerleyişine engel olarak yaşam kalitesini iyileştirmek ve uzun vadede eliminasyonunu sağlamak" amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VHSD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak, TKAD ile birlikte hastalığın yayılımını durdurmak, uzun vadede eliminasyon sağlamak için yola çıktıklarını belirterek, "Ulusal Hepatit B Eliminasyon Yol Haritası, Hepatit B eliminasyonu için gelişim alanlarının belirlenmesi ve uygulamaların kolaylaştırılması amacıyla fikir önderleri ve ilgili paydaşların aktif katılımıyla hazırlandı." ifadelerini kullandı.

TKAD Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan İdilman, akademisyenler tarafından hazırlanan raporun Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı'nın Hepatit B alanı ile tamamen uyumlu nitelikte olduğunu bildirdi.

Raporun, bu programı tamamlar nitelikte olduğunu belirten İdilman, "Biz, bu çalışmada özellikle hepatit B için odaklı bir bakış açısı ve mikro seviyede, stratejilere en çok etki edebilecek, uygulanabilir projeleri ortaya koyarak, hepatit B alanında Bakanlığımızın programına katkı sağlamayı hedefledik." bilgisini verdi.

TKAD Yönetim Kurulu Üyesi Sabahattin Kaymakoğlu da, Hepatit B aşısının rutin çocukluk çağı aşı takvimine girmesiyle birlikte 1997 ve sonrasında doğan kişilerin büyük bir kısmının primer aşılamasının tamamlandığını aktararak, şunları kaydetti:

"1997 öncesi doğan ve Hepatit B aşısı olmamış kişiler açısından enfeksiyon riski hala var. Ancak, Türkiye'de hepatit alanında en yenilikçi tedavileri başarıyla uyguluyoruz. Bu süreçte hastaların ilaç tedavilerini ve doktor kontrollerini aksatmamaları tedavinin başarısı açısından oldukça kritik.

Bu nedenle pandemi sürecinde tedavisini yarım bırakan veya rutin kontrollerini erteleyen hastaların vakit kaybetmeden hekimleriyle iletişime geçip, tedavilerine ve rutin kontrollerine titizlikle devam etmelerini istiyoruz Aksi halde kontrolsüz, iltihabi aktivitesi veya organ yetersizliği bulunan karaciğer hastalarında Kovid-19 daha ciddi seyredecektir."

Türkiye'de 18 yaş üstü her 3 kişiden biri, HBV ile karşılaştı

Açıklamada yer alan bilgiye göre, dünyada her üç kişiden birinin HBV ile karşılaştığı ve yaklaşık 250 milyondan fazla kişide HBV enfeksiyonu olduğu biliniyor.

Türkiye'de ise 18 yaş üstü her 3 kişiden birinin HBV ile karşılaşmış olduğu, erişkin yaş grubunda 2 milyondan fazla kişinin HBV ile enfekte olduğu tahmin ediliyor.

Kronik hepatit B (KHB) enfeksiyonu, genellikle semptom vermeden uzun yıllar devam eden ve sıklıkla siroz, karaciğer yetmezliği, karaciğer kanseri ve bunlara bağlı karaciğer nakli gerekliliğine veya ölümlere yol açabilen bir karaciğer hastalığı olarak bilinirken, viral hepatitler tüm dünyada yaygın ve ülke ekonomisini olumsuz etkileyen önemli bir halk sağlığı sorunu olarak görülüyor.

Açıklamada, hepatit B ile enfekte kişilerin düzenli takip ve tedavi ile uzun ve sağlıklı bir ömür yaşayabildiği bilgisi verilirken, pandemi sürecinde tedavisini yarım bırakan veya rutin kontrollerini erteleyen hastaların vakit kaybetmeden hekimleriyle iletişime geçip, tedavilerine ve rutin kontrollerine devam etmeleri çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA

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