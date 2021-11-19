Ulusal Gelişim Projesi Ligi için sporcular uğurlandı

ISPARTA (İHA) - Isparta'da düzenlenecek Türkiye Yüzme Federasyonu 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi'nde mücadele edecek Denizli Büyükşehir Belediye spor Yüzme Takımı sporcularını uğurladı.

Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcuları Türkiye Yüzme Federasyonu 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi'nde mücadele etmek üzere Isparta'ya gitti. Genç sporcular ve teknik kadrodan oluşan 40 kişilik Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'ndan uğurlandı. Uğurlamaya, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Süleyman Akbulut, Spor Şube Müdürü Murat Aydoğmuş ve sporcuların aileleri katıldı. Genç sporcular ve teknik heyetle bir süre sohbet ederek başarılar dileyen Başkan Osman Zolan, Isparta'ya hareket eden kafileye sporcuların aileleri birlikte el salladı.

"Spor sağlık ve mutluluk demektir"

Aslolanın sağlıklı bir gelecek için spor yapmak olduğunu, bunun ardından ise başarının mutlaka geleceğini kaydeden Başkan Zolan, "Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak 20'nin üzerinde branşta spor kurslarımız var. Tüm hemşerilerimi en az bir dalda spor yapmaya davet ediyorum. Çünkü spor sağlık ve mutluluk demektir" dedi. 21-22 Kasım'da Isparta'da düzenlenecek grup müsabakalarında dereceye girecek takımların Türkiye finaline katılacağı belirtildi. - DENİZLİ