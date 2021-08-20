Uludere ilçe Kaymakamlığı'ndan öğrencilere bisiklet

Şırnak Gelişim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından onaylanan 'Sağlığımız için pedal çevirelim' projesi kapsamında Uludere ilçe genelinde 50 adet bisiklet dağıtıldı.