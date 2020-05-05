Uludağ İhracatçı Birlikleri, nisan rakamlarını açıkladı
05.05.2020 10:29 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:29
Türkiye'nin Genel Sekreterlik bazında en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), Nisan ayında, 665 milyon 998 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
Türkiye'nin Genel Sekreterlik bazında en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), Nisan ayında, 665 milyon 998 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
Kaynak: Dunya.com