Uludağ İhracatçı Birlikleri, nisan rakamlarını açıkladı

Türkiye'nin Genel Sekreterlik bazında en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), Nisan ayında, 665 milyon 998 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.